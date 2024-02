VIENI AVANTI, CIAMPINO – UN’AUTO È RIMASTA “INCASTRATA” NEL PASSAGGIO A LIVELLO DELLA STAZIONE DI PANTANELLA ED È STATA CENTRATA DA UN TRENO! ALLA GUIDA DELLA MACCHINA C’ERA UNA DONNA, CHE HA TENTATO UNA MANOVRA DISPERATA SENZA RIUSCIRE A LIBERARA L’AUTO. A QUEL PUNTO È USCITA DI CORSA, PRIMA CHE ARRIVASSE IL CONVOGLIO…

È stato un momento di distrazione o forse una imprudenza a provocare un incidente sui binari a Ciampino. Tanta la paura, disagi per la circolazione dei treni e, per fortuna, nessun ferito. Un'auto (e non è la prima volta che accade) è rimasta "incastrata" nel passaggio a livello della stazione ferroviaria di Pantanella.

Venerdì sera, attorno alle 19,30, alla guida della vettura, una Lancia Ypsilon, c'era una ragazza: l'automobilista è finita sui binari e ha "slittato" sulla massicciata mentre tentava una rapida manovra per uscire dagli stessi. Presa dal panico, la donna residente a Marino ha abbandonato l'auto che poco dopo è stata centrata dal treno della linea Albano-Roma […]. Per fortuna, il mezzo essendo appena partito, non procedeva a velocità sostenuta.

L'impatto […] è stato disastroso tanto che il treno ha trascinato la macchina per quasi cento metri sul binario prima di fermarsi. La conducente della Lancia è rimasta comunque sotto shock per l'episodio e come da prassi ora subirà una pesante sanzione per aver causato l'interruzione di un pubblico servizio e per la manovra vietata all'interno del passaggio a livello.

Per fortuna non ci sono state ulteriori conseguenze per nessuna persona: sul convoglio erano presenti quindici passeggeri che sono rimasti illesi […]. […] La regolare circolazione ferroviaria è stata ripristinata solo tre ore più tardi. I pompieri e gli operai delle Ferrovie Italiane hanno dovuto faticare non poco per rimuovere il treno e la macchina dai binari: il convoglio è stato utilizzato per trainare "all'indietro" la vettura (che ovviamente ha riportato notevoli danni nella zona posteriore) e poi rimuoverla dalla posizione assunta. […]

