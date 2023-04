VIENI AVANTI, GUADAGNINO! PRIMO CIAK A CINECITTÀ PER “QUEER”, IL FILM DI LUCA GUADAGNINO, ADATTAMENTO DEL ROMANZO DI WILLIAM S. BURROUGHS CON DANIEL CRAIG, PRODOTTO DA LORENZO MIELI CON THE APARTMENT E FRENESY FILM – LA STORIA È INCENTRATA SULLE VICISSITUDINI DEL PROTAGONISTA INNAMORATO DI UN TOSSICODIPENDENTE CHE NON FARÀ ALTRO CHE ALIMENTARE LE SUE OSSESSIONI – I DUE INTRAPRENDONO UN VIAGGIO IN SUD AMERICA ALLA RICERCA DELLA AYAHUASCA CHE…

Estratto dell'articolo di Giovanni Gagliardi per www.repubblica.it

Primo ciak questo mese negli studi di Cinecittà per Queer, il film di Luca Guadagnino, adattamento del romanzo di William S. Burroughs con Daniel Craig nel ruolo dello scrittore simbolo della controcultura. Con l'ex James Bond, 55 anni, sul set anche Drew Starkey […] Per l'attore 29enne, star della serie Outer banks, Queer è il suo ruolo cinematografico più importante. La storia del film, indipendente e coraggiosamente ambizioso, è interamente ambientata a Città del Messico, anche se la capitale del Paese centro-americano è ricostruita interamente negli studi romani, come riporta Variety.

[…]

Ambientato nella decadente capitale messicana negli anni 40, Queer è una storia semi-autobiografica, che ha come protagonista Lee, fuggito da un arresto per droga a New Orleans. A Città del Messico (dove lo stesso Burroughs si era trasferito dal Texas per un increscioso incidente giudiziario), Lee si aggira per i club e i bar della città popolati da studenti universitari americani espatriati, soldati congedati e altri personaggi ai margini della società.

Il protagonista del romanzo si infatua di un militare della Marina americana in congedo, Eugene Allerton, un tossicodipendente, che, sebbene indifferente alle sue avance, alla fine cede, ma solo quanto basta per rendere i desideri di Lee ancora più un'ossessione. Infine, intraprendono un viaggio in Sud America alla ricerca di una droga chiamata yagé (meglio conosciuta come ayahuasca), che secondo Lee lo renderà un sensitivo, in grado di controllare le menti altrui.

Il pasto nudo

I monologhi interiori di Queer, pieni di black humor autoironico, sono considerati precursori delle fantasie comico-grottesche di The naked lunch (Il pasto nudo), il romanzo considerato il capolavoro di Burroughs, adattato per il grande schermo da David Cronenberg.

[…]

La produzione

Lorenzo Mieli con la società italiana The Apartment, proprietà di Fremantle - la piattaforma dietro Bones and all di Guadagnino e l'imminente Priscilla di Sofia Coppola - è la principale produttrice di Queer in tandem con la Frenesy Film di Guadagnino; a bordo anche Fremantle North America.

Sceneggiatura e costumi

Il romanzo di Burroughs è stato adattato per il grande schermo dal drammaturgo americano Justin Kuritzkes, che ha scritto anche la commedia romantico-sportiva di Guadagnino, Challengers, con Zendaya, Josh O'Connor e Mike Fast, la cui uscita è prevista per il prossimo 15 settembre negli Usa. E in continuità con Challengers è anche la collaborazione dello stilista britannico Jonathan Anderson, che ha sconvolto il mondo della moda con le sue creazioni per Loewe e la sua firma sovversiva JW Anderson: "È uno dei miei libri preferiti in assoluto. E il film ha tutto: il Messico, un sacco di droghe e Daniel Craig", ha recentemente dichiarato Anderson a The Guardian.

[…]

Un regista da Oscar

Guadagnino ha ottenuto il suo primo grande successo con il tenero dramma romantico Chiamami col tuo nome con Timothée Chalamet e Armie Hammer nei panni di giovani amanti americani in Italia. Il film ha ottenuto quattro nomination all'Oscar, inclusa una per Chalamet. Nel 2022 ha vinto il Leone d'argento alla Mostra del cinema di Venezia per la sua regia di Bones and all. Il film ha come protagonisti di nuovo Chalamet, con Taylor Russell: una storia d'amore atipica, con sfumature horror, tra due emarginati nell'America reaganiana.

