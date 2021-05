“MEGHAN NON SI È SUICIDATA SOLO PER ME E IL BIMBO” – DAL SUO ESILIO DORATO IN AMERICA IL PRINCIPE HARRY CONTINUA A SGANCIARE BOMBE ATOMICHE SU BUCKINGHAM PALACE: “CREDEVO CHE LA MIA FAMIGLIA CI AVREBBE AIUTATO, MA OGNI RICHIESTA È STATA ACCOLTA CON TOTALE SILENZIO E TRASCURATEZZA. MEGHAN ERA LUCIDA. NON ERA PAZZA” – “HO USATO ALCOL E DROGHE PER NON PENSARE, MIO PADRE VOLEVA CHE SOFFRISSI”. ABBIAMO UN DUBBIO: A QUALE PADRE SI RIFERISCE? CARLO O L'AMANTE DI DIANA JAMES HEWITT? - VIDEO