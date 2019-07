VIENI A SCAZZARE IN PUGLIA – MAXI RISSA ALL’ALBA IN UNA DISCOTECA DEL LECCESE DOVE DUE GRUPPI DI RAGAZZI DAGLI INSULTI SONO PASSATI AL LANCIO DI OGGETTI: NEGLI SCONTRI A DISTANZA TRA LE PERSONE NEL PRIVÉE E ALCUNI GIOVANI CHE BALLANO IN PISTA SONO VOLATE BOTTIGLIE, SECCHI DELLA MONNEZZA E PERSINO UNA TRANSENNA – I BUTTAFUORI HANNO CERCATO DI SEDARE GLI ANIMI, MA…(VIDEO)

Urla, insulti e lanci di oggetti, persino bottiglie di vetro e una transenna. Momenti di tensione all'alba del 27 luglio, quando all'interno della discoteca Guendalina di Santa Cesarea Terme, nel Leccese, è scoppiata una maxi rissa, ripresa da uno dei presenti con il cellulare.

Nel video, diventato presto virale sui social, si vedono gli scontri a distanza tra le persone nel privé dove è presente anche la postazione del dj e alcuni ragazzi che ballavano nella pista sottostante, poi bloccati dai bodyguard presenti.

Non sono ancora chiari i motivi dello scontro nella storica discoteca salentina, forse partita per qualche parola di troppo detta da uno dei due gruppi. Fortunatamente nel parapiglia nessuno si sarebbe ferito.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che non sono però riusciti a fermare i responsabili: avevano lasciato il locale prima dell'arrivo dei militari. Per ricostruire l'accaduto, si stanno però vagliando i filmati delle telecamere di videosorveglianza

