Estratto dell’articolo di Vittorio Sabadin per “Il Messaggero”

re carlo e la corona di sant edoardo

Centinaia di migliaia di persone assisteranno domattina al passaggio del corteo che porterà re Carlo III e la regina Camilla da Buckingham Palace all'Abbazia di Westminster per l'incoronazione, e di nuovo al palazzo una volta conclusa la cerimonia. La polizia britannica è abituata a tenere sotto controllo la folla che si ammassa per vedere i Royals, ma questa occasione è diversa: contro Carlo hanno già tirato delle uova, uno squilibrato armato di coltello ha gettato martedì scorso delle cartucce oltre le grate del palazzo reale e i movimenti repubblicani annunciano manifestazioni e cartelli con scritto "Not My King".

souvenir incoronazione re carlo 1

Molti sudditi, in più, sono arrabbiati per la richiesta che tutti i cittadini giurino fedeltà al Sovrano nel corso della cerimonia. Pare sia stata un'iniziativa dell'Arcivescovo di Canterbury Justin Welby, ma è stata un'idea bislacca e ai giornali arrivano messaggi sdegnati.

La polizia sa che questa non sarà la solita sfilata […] e si è preparata per l'operazione "Golden Orb", come è stata definita più grande mobilitazione di sicurezza mai vista a Londra. Giusto in tempo, il 2 maggio scorso, è stata approvata la nuova legge "Protect Duty", che è mirata a proteggere i luoghi storici ma consente anche agli agenti di intervenire prima che eventuali manifestanti comincino a danneggiare vetrine ed edifici, a rallentare il traffico o a fare qualunque cosa possa disturbare le normali occupazioni dei cittadini.

prove incoronazione re carlo 6

Per tenere sotto controllo la situazione saranno impiegati 11.000 agenti […] e saranno utilizzate centinaia di telecamere in grado di riconoscere i volti dei sospetti tra la folla.

Sono così sofisticate che possono distinguere tra due gemelli, o identificare qualcuno solo sulla base di vecchie foto.

Le telecamere confrontano in tempo reale i volti che inquadrano con le immagini di 9.000 potenziali attentatori o disturbatori, selezionati dalla polizia tra i ricercati per qualche reato, tra i rapinatori più noti, tra i sospetti di terrorismo, tra gli eco-guerriglieri e tra chi ha precedenti per disturbo della quiete pubblica.

re carlo

[…] A Trafalgar Square si raduneranno i manifestanti di Republic con i loro cartelli, ma la polizia ha ora, grazie alla nuova legge, il potere di farli sloggiare prima […]

