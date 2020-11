IL VIGILE CERCA VOGLIE - TWITTER SCATENATO SULLA STORIA DEI DUE AGENTI ROMANI CHE SI ACCOPPIANO NELL'AUTO DELLA MUNICIPALE - ''A QUALCUNO PIACE L'AUDIO'', ''NOTTE PRIMA DEI VERBALI'', ''IL COMMISSARIO MONTA ALBANO'', ''LA PALETTA SULLA CHIAPPA CHE SCOTTA'', ''SENTI CHI PALPA''. ''LEGGO'' LI HA RACCOLTI TUTTI

Silvia Natella per www.leggo.it

"Sex and the City", "Il vigile cerca voglie" «A qualcuno piace l'audio". La notizia riportata da Leggo sui due vigili che a Roma avrebbero fatto sesso nell'auto di servizio dimenticando la radio accesa ha scatenato la fantasia degli utenti dei social al punto che su Twitter è finito in tendenza il "Cinevigili". In molti si sono lanciati non solo in commenti ironici a questa vicenda, ma anche in giochi di parole, riadattando titoli di film famosi.

Inchiesta a "luci rosse" a parte, ecco alcuni dei titoli più divertenti. Ispirati alle commedie americane, classiche o anche più recenti, i titoli "A qualcuno piace l'audio" e "Il vigile cerca voglie". Il primo che ricorda "A qualcuno piace caldo" con Marilyn Monroe allude al file registrato e finito sul tavolo del comandante generale della polizia municipale della Capitale Stefano Napoli. L'altro è il riadattamento dell'indimenticabile "Il principe cerca moglie" con Eddie Murphy.

E poi ancora: "Radio wide shut", di Kubrickiana memoria, "Fuck club" "Sex and the civic", "Il Commissario monta Albano". L'immaginazione non ha limiti e si leggono anche "Attrazione stradale", "La paletta sulla chiappa che scotta" fino al più diffuso "Cinquanta sfumature di vigili". Sempre a sfondo sessuale altri titoli ispirati da commedie italiane: "Altrimenti ci arrapiamo", "Il maresciallo Rocco", "Notte prima dei verbali".

Più espliciti "Tromb**** da un indomito collega nell'azzurra auto di servizio", "Senti chi palpa", "Roma città aperta... (in tutti i sensi), "Straziami ma di sesso saziami", "I tre giorni del condom", "Indovina chi viene in auto", "C'era una volta in auto", "Romanzo municipale".

