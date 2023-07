UN VIGILE DEL FUOCO DI 24 ANNI È MORTO A SAINT-DENIS, IN FRANCIA, MENTRE CERCAVA DI DOMARE GLI INCENDI CAUSATI DAI MANIFESTANTI, CHE INFIAMMANO LE BANLIEUE PARIGINE DOPO LA MORTE DEL 17ENNE NAHEL, UCCISO DA UN AGENTE DI POLIZIA – 157 PERSONE SONO STATE FERMATE NELLA NOTTE E TRE AGENTI SONO FERITI…

rivolta in francia per la morte del 17enne a nanterre 9

(ANSA-AFP) - Il ministero dell'Interno francese ha riferito che questa notte, 157 persone sono state fermate nel quadro delle violenze urbane scoppiate in Francia dopo l'uccisione da parte della polizia di un giovane a Nanterre, nella banlieue parigina, un numero inferiore rispetto ai giorni scorsi. Il ministero ha riferito inoltre di tre feriti tra le forze dell'ordine, mentre il ministro dell'Interno Gerald Darmanin ha riferito su Twitter che un vigile del fuoco di 24 anni è morto a Saint-Denis mentre combatteva gli incendi di alcuni veicoli.

soldati a parigi francia parigi dopo gli scontri emmanuel macron rivolta in francia per la morte del 17enne a nanterre 4 rivolta in francia per la morte del 17enne a nanterre 3 rivolta in francia per la morte del 17enne a nanterre 6 rivolta in francia per la morte del 17enne a nanterre 5 scontri a losanna