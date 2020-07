VINCE', FACCE TARZAN – SCOTTI VENDE LA “LINK CAMPUS”, MA RESTA PURE DOPO LA CESSIONE – NELL’ACQUISIZIONE DELL’ATENEO CARO AI GRILLINI (E AI SERVIZI) SPUNTA E-CAMPUS, FONDATA DALL’EX PATRON DI CEPU FRANCESCO POLIDORI, MA I DIRIGENTI PASQUALE RUSSO E VANNA FADINI, INDAGATI PER GLI ESAMI TRUCCATI, VENGONO FATTI FUORI DALL’ACCORDO. QUANTO SARÀ (SE CI SARÀ) LA BUONUSCITA? – LE CONVERSAZIONI: “SCOTTI VUOL CONTINUARE A FARE IL GALLO SOPRA LA MONNEZZA”

Fabio Amendolara per ''la Verità''

Nell' acquisizione della Link Campus si inserisce l' università telematica E-Campus, fondata da Francesco Polidori (già patron di Cepu). Che qualcosa stesse bollendo in pentola era emerso nei faldoni dell' indagine fiorentina sugli esami taroccati della Link.

«Nell' ambito delle operazioni di intercettazioni telefoniche è emerso come siano in corso trattative per la cessione della Gem e indirettamente del controllo dell' Università Link Campus», scrivevano gli investigatori della Guardia di finanza di Firenze un anno fa.

La Gem, società riconducibile al direttore generale Pasquale Russo e a Vanna Fadini (che siede anche nel comitato esecutivo della Link), viene indicata come centrale nella gestione dell' università dell' ex ministro scudocrociato Vincenzo Scotti.

Negli equilibri dell' Ateneo c' erano stati sconvolgimenti. Soprattutto dopo l' iscrizione nel registro degli indagati di Russo e Fadini a Firenze per gli esami truccati e di Russo a Roma per gli ingarbugliati affari del consorzio Criss (Consortium for research on intelligence and security services).

Ora voci interne della Link confermano che Russo e Fadini sarebbero fuori dall' accordo. Gli investigatori la raccontarono così: «Nell' ambito delle operazioni di intercettazioni telefoniche è emerso come siano in corso trattative per la cessione della Gem e indirettamente del controllo della Link».

Dalle telefonate emergevano due visioni non coincidenti sulle trattative in corso: «Da un lato», annotarono gli investigatori, «Scotti è favorevole a una cessione del proprio pacchetto, senza conservare alcun ruolo nella nuova gestione». Ora invece sembra che Scotti rientri nel nuovo progetto con E-Campus. Contattato dalla Verità ha detto di essere in riunione e di non poter parlare.

Russo e Fadini probabilmente avevano già fiutato qualcosa, tant' è che in un' altra captazione conversarono sulle loro buone uscite: «Russo», scrivono i finanzieri, «è perentorio nel riferire che il suo scopo principale è quello di monetizzare, tentando di ottenere un beneficio di natura economica, non volendo prendere parte e protrarre inutilmente un negoziato che porterebbe l' università a diventare una società per azioni.

Inoltre, lo stesso Russo definisce un prezzo per la buonuscita, che ammonterebbe a un totale di 21 milioni di euro, di cui 7 per lui, 7 per Fadini e 7 per il figlio di lei, Federico (Federico Pier Maria Citi, siede nel Cda della Fondazione Link Campus, ndr)».

Contattato dalla Verità, anche Russo si è detto preso da una riunione. Alle insistenze del cronista ha chiuso la conversazione con: «Non ho da commentare alcun argomento».

In merito alla trattativa però, sostenendo che avrebbe scritto a Scotti, aggiunse: «Io gli scrivo, 3 milioni se vuoi te li do io, no? E così mi piglio tutto e poi me la gestisco io la cosa».

Che qualcosa si fosse rotto tra la coppia Russo-Fadini e Scotti emergeva in modo chiaro nella conversazione.

È Fadini a replicare: «Ma perché lui (Scotti, ndr) vuol continuare a fare il gallo sopra la monnezza». E alla fine Russo arriva a dire: «Gli salto al collo». Resta da capire, se ci sarà, a quanto ammonterà la buona uscita.

