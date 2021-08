COME ROMBA IL MOTORE (DI RICERCA) - SCHIZZANO I RICAVI DI GOOGLE ITALIA: SUPERATA PER LA PRIMA VOLTA LA SOGLIA DEL MEZZO MILIARDO (505,81 MILIONI) NEL 2020, UN BALZO DEL 175% RISPETTO AL 2019 - I COSTI SONO SALITI DEL 193,76% A 486,2 MILIONI, CON LE SPESE PER IL PERSONALE CRESCIUTE DEL 41% PER IL RAFFORZAMENTO DELLO STAFF, ARRIVATO A 365 UNITÀ - MA IL VALORE DEL BUSINESS VA CONFRONTATO CON LA CIFRA DI 1,4-1,5 MILIARDI DI RACCOLTA PUBBLICITARIA CHE IL MERCATO LOCALE ATTRIBUISCE A GOOGLE, CHE È QUINDI IL TRIPLO DEL FATTURATO DICHIARATO UFFICIALMENTE...