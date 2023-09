UNA VIOLENZA TIRA L’ALTRA – UNA 14ENNE È STATA STUPRATA DA DUE UOMINI DURANTE UNA FESTA DI PAESE IN ALTO ADIGE: GLI AGGRESSORI, DOPO AVER VIOLENTATO LA RAGAZZINA CHE HA TROVATO IL CORAGGIO DI DENUNCIARE, HANNO MOLESTATO ANCHE UN’ALTRA GIOVANE – E SEMPRE IN ALTO ADIGE TRE SETTIMANE FA UNA 20ENNE È STATA ABUSATA NEL BAGNO DI UN LOCALE DA UN 30ENNE ORIGINARIO DELL’ALBANIA CHE…

Estratto dell’articolo di Federica Zaniboni per “il Messaggero”

[…] La festa di paese che doveva essere un momento di svago e serenità per tutti si è presto trasformata in un incubo terrificante, quando due uomini hanno violentato una 14enne. È accaduto in Alto Adige lo scorso luglio […] Le indagini della Procura di Bolzano per risalire ai responsabili hanno preso il via immediatamente dopo la denuncia presentata da parte della stessa vittima.

Sì, perché nonostante l'atrocità di ciò che le era accaduto e la paura, la ragazzina ha trovato il coraggio di parlarne prima con i familiari e successivamente anche con i carabinieri. Secondo quanto accertato da inquirenti e investigatori che sulla vicenda mantengono il massimo riserbo , i due aggressori sarebbero residenti fuori regione e, oltre ad abusare della 14enne, quel giorno stesso avrebbero anche molestato un'altra giovane.

Un precedente c'era stato anche nello stesso territorio interessato da questo fatto di cronaca. Risale infatti ad appena tre settimane fa un'altra violenza sessuale avvenuta sempre in Alto Adige, a Merano. In quel caso una ragazza di vent'anni era stata abusata nei bagni di un locale. Per la tremenda aggressione era stato individuato e denunciato subito dopo un 30enne originario dell'Albania che, secondo quanto ricostruito, avrebbe assalito la donna intorno alle 3 del mattino, mentre entrambi stavano trascorrendo la serata nella stessa discoteca.

A denunciare l'accaduto era stata anche in quel caso la stessa vittima che, subito dopo i fatti, era stata trasportata in ospedale per tutte le cure e gli accertamenti del caso. In seguito all'episodio, il locale spesso al centro di risse e schiamazzi era stato soggetto a una sospensione della licenza, da parte del questore di Bolzano, per dieci giorni.

