VIRGINIA LIBERATA – LA RAGGI, DOPO ESSERSI BECCATA FISCHI AL CORTEO DELL’ANPI A PORTA SAN PAOLO, HA PRANZATO SOLA SOLETTA IN UNA FORNERIA DI VIA MARMORATA – PER NON ESSERE NOTATA SI È MESSA A GUARDARE IL CELLULARE, MA IL RISCHIO NON C’ERA: NESSUNO L’HA CALCOLATA…

virginia raggi pranza da sola dopo le manifestazioni per il 25 aprile 1

25 aprile: fischi e diti medi per Virginia Raggi al corteo dell'Anpi

Da www.agi.it

Fischi, grida come "buffona", "vattene a casa", "libera CasaPound", e diti medi alzati all'indirizzo della sindaca di Roma Virginia Raggi mentre interveniva dal palco della manifestazione Anpi per il 25 aprile a Porta San Paolo. Ma anche persone che la hanno applaudita nel corso del suo intervento, giudicato "molto importante" dai vertici dell'associazione dei partigiani.

virginia raggi porta san paolo 25 aprile festa della liberazione 3

"Se siamo qui è per rendere omaggio e celebrare perché ci crediamo davvero, per le persone che hanno deciso di opporsi contro il regime e hanno dato la vita per esprimere le proprie idee, come qualcuno di voi sta facendo adesso", ha detto la sindaca replicando ai contestatori.

virginia raggi pranza da sola dopo le manifestazioni per il 25 aprile 2 virginia raggi pranza da sola dopo le manifestazioni per il 25 aprile 3 virginia raggi pranza da sola dopo le manifestazioni per il 25 aprile 5 virginia raggi pranza da sola dopo le manifestazioni per il 25 aprile 4

virginia raggi pranza da sola dopo le manifestazioni per il 25 aprile 2 virginia raggi all'altare della patria per il 25 aprile 3 virginia raggi all'altare della patria per il 25 aprile 4 virginia raggi all'altare della patria per il 25 aprile 1 virginia raggi porta san paolo 25 aprile festa della liberazione 2 virginia raggi all'altare della patria per il 25 aprile 2 virginia raggi all'altare della patria per il 25 aprile 5 virginia raggi porta san paolo 25 aprile festa della liberazione 1