VIRMAN CUSENZA È IL NUOVO CAPO DELLA COMUNICAZIONE DEL GRUPPO ACEA – L’EX DIRETTORE DEL “MESSAGGERO” E DEL “MATTINO” È STATO CHIAMATO DALL’AD, FABRIZIO PALERMO, “PER AFFRONTARE IL GRANDE PIANO DI RILANCIO CHE L’AZIENDA HA IN PROGRAMMA – GLI ESORDI AL GIORNALE E LA LUNGA CARRIERA NEL GRUPPO CALTAGIRONE, A CUI AVEVA DATO L’ADDIO NEL LUGLIO 2020 PER DIVENTARE COLLABORATORE DI “FREMANTLE”

Da www.primaonline.it

virman cusenza foto di bacco (2)

Virman Cusenza, ex direttore del ‘Messaggero’ e del ‘Mattino’, è il nuovo capo della Comunicazione del Gruppo Acea, la multiutility controllata da Roma Capitale e quotata in Borsa (5.138 milioni di ricavi consolidati, 1.305 ebitda nel 2022).

Cusenza è stato chiamato dall’ad Fabrizio Palermo per affrontare – sul fronte dei media e della comunicazione verso gli stakeholder, i cittadini clienti, e le istituzioni – il grande piano di rilancio che l’azienda ha in programma .

Cusenza, è un giornalista che conosce bene gli ambiti in cui agisce Acea, leader nelle regioni del centro e sud Italia. Palermitano, del 1964, ha iniziato a lavorare nel giornalismo nel 1984 dopo la laurea in Lettere Moderne, collaborando con ‘Il Giornale di Sicilia’ e in seguito con il settimanale ‘I Siciliani’ di Pippo Fava.

acea 1

Nel 1987 è assunto al ‘Giornale’ di Indro Montanelli, per occuparsi a Palermo di cronaca giudiziaria e politica interna, seguendo le principali inchieste sulla mafia e la stagione di Tangentopoli. Nel ’92 approda alla redazione romana come cronista parlamentare.

Dopo un anno Cusenza entra nel gruppo Caltagirone come editorialista e capo del servizio politico del ‘Messaggero’. Nell’autunno 2007 l’editore lo manda a Londra come giornalista-ospite del quotidiano ‘The Independent’ per studiarne il modello editoriale. Al ritorno, a gennaio 2008, arriva la nomina a vicedirettore de ‘Il Mattino’ di Napoli.

fabrizio palermo

Passa un anno e mezzo e il 5 agosto 2009 ne assume la direzione: una sorta di banco di prova per il salto a responsabile della testata principale del gruppo, ‘Il Messaggero’, che avviene il 10 dicembre 2012, dove sarà direttore per 8 anni, un record.

Documentari e libri

Lasciata la direzione di via del Tritone gli arriva una proposta interessante: andare a far parte del gruppo creativo messo in piedi da Fremantle, leader nella produzione di intrattenimento e in grande espansione nel cinema e fiction tv, per produrre documentari. Cusenza, in ottimi rapporti con Andrea Scrosati, ceo di Fremantle Europa e Group coo, accetta.

virman cusenza foto di bacco

Il mondo del docu è abbastanza affine a quello dei libri e così gli nasce l’idea di mettersi a scrivere un libro, ‘Giocatori d’azzardo. Storia di Enzo Paroli, l’antifascista che salvò il giornalista di Mussolini’, edito da Mondadori, finalista del Premio letterario nazionale Giovanni Comisso, 2022, nella sezione Biografie.

Cusenza può vantare un ricco medagliere di premi: due volte il premio Agnes nel 2015 e nel 2022 come giornalista-scrittore; il premio internazionale Ischia di giornalismo, nel 2010, il premio Guido Carli nel 2014. Da gennaio 2023 con la rubrica ‘Il Palazzometro’ è editorialista del settimanale l’Espresso.

acea

virman cusenza foto di bacco acea Virman Cusenza virman cusenza foto di bacco (1)