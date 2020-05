IL VIRUS DEGLI ALTRI – L’AMERICA LATINA È IL NUOVO FOCOLAIO MONDIALE: I MORTI SONO ORMAI PIÙ DI 40MILA E I CONTAGI 765MILA, DI CUI PRATICAMENTE LA METÀ SOLTANTO NEL BRASILE DEL "NEGAZIONISTA" BOLSONARO – RECORD DI MORTI IN RUSSIA: NELLE ULTIME 24 ORE I DECESSI SONO STATI 174 (SALVO CENSURE ED OMISSIONI)

INDIGENI PIANGONO UNA VITTIMA DI CORONAVIRUS A MANAU, IN BRASILE

Il virus aumenta non ha perso la sua forza in molti continenti e in questi giorni è l'America Latina, che va verso l'inverno, a pagare un prezzo altissimo. Forte incremento nelle ultime 24 ore sia dei contagi (765.662, +31.000), sia dei morti (41.462, +1.600). Il Brasile, secondo Paese più colpito al mondo dopo gli Stati Uniti, ha registrato 374.898 contagi e 23.473 morti. Seguono, al secondo posto il Perù (123.979 e 3.626), e al terzo il Cile (73.997 e 761). Per quanto riguarda i paesi con più di 5.000 contagi, si segnalano poi il Messico (71.105 e 7.633), l'Ecuador (37.355 e 3.203), la Colombia (21.981 e 750), la Repubblica Dominicana (15.073 e 460), Panama (11.183 e 310), Argentina (12.628 e 467) e Bolivia (6.263 e 250).

JAIR BOLSONARO

Coronavirus, il dettaglio in Brasile

Sono 807 le vittime per Covid-19 registrate nelle ultime 24 ore in Brasile, a fronte di 11.687 nuovi contagi. Lo rivela il ministero della Salute. Il numero totale delle vittime nel secondo Paese più colpito al mondo dopo gli Stati Uniti è di 23.473. I casi accertati salgono a quota 374.898.

coronavirus germania 2

Perù, oltre 4.000 casi. Il Perù, secondo Paese dell'America Latina più colpito dal coronavirus dopo il Brasile, ha registrato oltre 4.000 casi e oltre 170 morti nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. I nuovi contagi sono stati 4.020, mentre i morti sono stati 173 per un totale dall'inizio della pandemia rispettivamente di 123.979 e 3.629.

Coronavirus, studio smonta l'indice RT: «Impreciso e arriva troppo tardi»

coronavirus russia 6

Europa, la situazione in Germania. La Germania ha registrato 432 nuovi contagi in un giorno che portano il totale a 179.002, come indica il Robert Koch Institute per le malattie infettive. I decessi sono stati 45 in un giorno a un totale di 8.302 dall'inizio dell'epidemia. Le persone guarite sono complessivamente 162mila (+800). Ieri i nuovi casi di Covid-19 registrati in 24 ore erano 289 e i decessi 10, con un tasso di letalità stabile al 4,6% e un indice di contagio stimato in calo allo 0,83%.

SOTTO IL CAMICE NIENTE - INFERMIERA DESNUDA IN RUSSIA - CORONAVIRUS

Russia record. Nelle ultime 24 ore sono morte 174 persone: si tratta del numero più alto di vittime finora registrato nel Paese in un solo giorno. Stando ai dati annunciati dal centro operativo anticoronavirus, sale così a 3.807 il totale ufficiale delle vittime del nuovo virus in Russia dall'inizio dell'epidemia. I nuovi contagi accertati nel corso dell'ultima giornata sono stati 8.915. In tutto, i casi di Covid-19 registrati in Russia sono adesso 362.342.

