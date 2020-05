IL VIRUS DEGLI ALTRI – NEGLI STATI UNITI ALTRI 1.127 DECESSI: LE VITTIME TOTALI SONO PIÙ DI 97MILA – NUOVO RECORD DI CASI IN INDIA: 6.767 IN 24 ORE – IN AMERICA LATINA I CONTAGI HANNO SUPERATO QUOTA 700MILA – LA CINA: “APERTI A SFORZI INTERNAZIONALI SULL’ORIGINE DEL VIRUS, MA L’INDAGINE DEVE ESSERE LIBERA DA INTERFERENZE POLITICHE”. MAGARI DALLE LORO…

CORONAVIRUS NEW YORK USA

La pandemia di coronavirus continua a tenere in apprensione i Paesi di tutto il mondo. Negli Stati Uniti sono stati 1.127 i decessi nelle ultime 24 ore: un dato in lieve calo rispetto a sabato, che però porta il totale a 97.048. In America Latina sono invece 38.748 le vittime complessive, per un totale di 702.819 contagi. Il Paese più colpito dopo gli Usa è il Brasile, con mille nuovi morti (22.013 totali). Nuovo record di casi in India: 6.767 in 24 ore.

donald trump e anthony fauci

Cina: "Aperti a sforzi internazionali sull'origine del virus"

LUIGI DI MAIO WANG YI

La Cina è "aperta" agli sforzi e alla cooperazione internazionale per identificare la fonte della pandemia. Parlando in conferenza stampa, il ministro degli Esteri, Wang Yi ha precisato però la necessità che l'indagine sia "libera da interferenze politiche" e basata su "motivazioni scientifiche". Sul punto, Wang ha criticato duramente gli sforzi dei politici americani finalizzati a "creare voci" sull'origine del coronavirus e a "stigmatizzare la Cina".

Pakistan, 2.164 casi e 32 morti in 24 ore

donald trump xi jinping

Il Pakistan ha registrato 2.164 nuovi casi di coronavirus e 32 decessi nelle ultime 24 ore. Il nuovo bilancio porta il numero complessivo dei contagi a quota 54.601 e quello dei decessi a quota 1.133. Nelle 24 ore precedenti i nuovi casi erano stati 1.744 ed i decessi 34. Finora un totale di 17.198 persone sono guarite, di cui 545 nelle ultime 24 ore.

INDIGENI PIANGONO UNA VITTIMA DI CORONAVIRUS A MANAU, IN BRASILE

Corea del Sud, 25 casi nelle ultime 24 ore

La Corea del Sud ha registrato 25 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il nuovo bilancio giornaliero 11.190 contagi accertati, inclusi 266 decessi. Sui 25 nuovi casi, 17 sono interni e otto sono "importati" da persone provenienti dall'estero. Finora in Corea del Sud sono guarite 10.213 persone.

JAIR BOLSONARO

Giappone, 28 casi e 12 morti in un giorno

Il Giappone ha registrato 28 nuovi casi di coronavirus e 12 decessi nelle ultime 24 ore. Il bilancio dei contagi sale così a quota 17.263 (inclusi 713 diagnosticati tra le persone a bordo della nave da crociera Diamond Princess), mentre quello dei morti sale a quota 833 (di cui 13 relativi alla Diamond Princess). A Tokyo sono stati registrati due nuovi casi, il livello più basso dall'entrata in vigore dello stato d'emergenza il 7 aprile.

coronavirus corea del sud 1

India, oltre 6.700 nuovi casi in 24 ore: è record

L'India ha registrato 6.767 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: si tratta del più alto aumento giornaliero mai segnato dall'inizio della pandemia nel Paese. Lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo cui i nuovi contagi portano il totale a quota 131.868. Finora in India sono morte a causa della malattia 3.867 persone.

America Latina, 700mila contagi e 38.500 morti

coronavirus corea

Nelle ultima 24 ore in America Latina sono stati raggiunti i 702.819 contagi di coronavirus, di cui 38.748 sono decessi. E' sempre il Brasile, secondo Paese al mondo dopo gli Stati Uniti per numero di contagiati, a guidare l'ascesa della pandemia con 16.500 pazienti con Covid-19 registrati in un giorno, per un totale 347.398, e quasi mille nuovi morti (22.013). Seguono il Perù (115.754 casi e 3.373 morti) e il Cile (65.393 e 673).

Usa, altri 1.127 morti in 24 ore

coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 12

I decessi per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 1.127: un dato in lieve calo rispetto a sabato, quando se ne erano contati 1.260. E' quanto emerge dai dati della John Hopkins University, secondo cui i contagi totali nel Paese ammontano a 1,62 milioni, mentre sono 97.048 le vittime complessive.

Cina, tre nuovi casi e 36 ulteriori asintomatici

coronavirus corea del sud 9

La Cina ha registrato sabato tre nuovi casi di coronavirus, di cui uno di trasmissione domestica nel Jilin e due importati, uno a Shanghai e uno nel Guangdong, mentre sono stati 36 i nuovi asintomatici rilevati. i contagi totali sono saliti a 82.974, con i decessi fermi a quota 4.634. I guariti si sono attestati a 78.261 e sono scesi a 79 i pazienti ancora sotto trattamento medico.

coronavirus corea del sud 8 coronavirus, fosse comuni a manaus in brasile 7