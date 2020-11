IL VIRUS DEGLI ALTRI – NEGLI STATI UNITI ANCORA RECORD DI CONTAGI: I NUOVI CASI SONO STATI PIÙ DI 200MILA IN 24 ORE – IN FRANCIA ESPLODE IL NUMERO DI DECESSI NELLE CASE DI RIPOSO, 1.220 IN CINQUE GIORNI – IN GIAPPONE È IN ARRIVO LA TERZA ONDATA, IL LIBANO VA IN LOCKDOWN TOTALE FINO A DICEMBRE

1 – Covid: in Russia 432 morti in un giorno, mai così tanti

(ANSA) - In Russia nelle ultime 24 ore sono stati accertati 432 decessi provocati dal Covid-19: si tratta del numero massimo finora registrato in un solo giorno dall'inizio dell'epidemia. Lo riporta il centro operativo nazionale anti-coronavirus, ripreso dalla Tass.

Ufficialmente, le vittime del virus Sars-Cov-2 in Russia sono in tutto 31.593.Sono invece in calo i nuovi contagi che, dopo cinque giorni consecutivi sopra quota 20.000, sono scesi a 19.851. Di questi, 4.477 si registrano a Mosca. I casi di Covid-19 accertati in Russia dall'inizio dell'epidemia sono 1.836.960.

2 – Covid: Giappone, in arrivo la terza ondata

(ANSA) - In Giappone è in arrivo una terza ondata di coronavirus. E' l'avvertimento delle autorità sanitarie secondo quanto riportato dal Guardian. Il premier Yoshihide Suga ha auspicato di ottenere dosi di vaccini sufficienti a coprire tutta la popolazione giapponese, ma intanto aumentano i casi giornalieri di Covid-19 in parte per le temperature in calo e in parte per i tanti spostamenti all'interno del Paese favoriti da una campagna del governo per promuovere il turismo locale. Nelle utlime 24 ore sono stati registrati 1.284 nuovi contagi per un totale di 111.222. Il bilancio delle vittime è di 1.864.

3 – Covid: Francia, esplode numero decessi in case riposo

(ANSA) - Esplode il numero di decessi nelle case di riposo in Francia, 754 in 4 giorni. Sommati ai 466 delle ultime 24 ore negli ospedali danno questa sera un totale di 1.220 nuove vittime della seconda ondata del Covid-19. Dall'inizio della pandemia, i morti sono 42.207 in Francia. Diminuisce nettamente, invece, il numero dei nuovi casi in 24 ore: 22.180, una cifra nettamente inferiore alle 40-50.000 della settimana scorsa. Sono 4.750 i ricoverati nei reparti di rianimazione.

4 – Il coronavirus nel mondo

Da “Anteprima. La spremuta di giornali di Giorgio Dell’Arti”

Gli Stati Uniti hanno fatto registrare la cifra record di 200 mila nuovi casi di coronavirus in 24 ore. Record anche dei ricoveri ospedalieri, ieri 61.964 (dati Johns Hopkins University).

Il New York Times ha calcolato che nell’ultima settimana la media negli Stati Uniti è di 116.447 casi al giorno, in aumento del 64% rispetto a due settimane fa. Il numero di ricoverati è salito del 73% nell’ultimo mese.

Ieri in Gran Bretagna sono morte 532 persone, 332 più di ieri. Non succedeva da metà maggio. Si sono registrati anche 20.400 nuovi casi.

Da un sondaggio Ipsos emerge che solo il 54% dei francesi si dice disponibile a vaccinarsi contro il Covid.

In Francia ieri si sono contati 22.180 nuovi casi, 472 morti, 3.168 ricoveri. Attualmente si contano 4.700 pazienti in terapia intensiva. Spaventa anche il numero di decessi nelle case di riposo: 1.220 negli ultimi cinque giorni.

Da oggi in Austria tutti i negozi dovranno chiudere alle 19. Dalle 20 entra in vigore il coprifuoco.

La Bulgaria ieri ha contato 106 decessi per Covid, mai così tanti dall’inizio della pandemia.

Il premier a interim libanese Hassan Diab ha annunciato un lockdown totale dal 14 al 30 novembre.