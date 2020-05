IL VIRUS DEGLI ALTRI - NEGLI STATI UNITI OLTRE 1.800 MORTI IN 24 ORE PORTANDO IL TOTALE DEI DECESSI A OLTRE 64.700 VITTIME - L'INDIA REGISTRA IL RECORD DI NUOVI CASI DI CORONAVIRUS NELLE ULTIME 24 ORE: 2.293 (GLI INFETTI SONO 37 MILA E I MORTI 1218) - LA SITUAZIONE IN PAKISTAN E TUNISIA

CORONAVIRUS: USA, ALTRI 1.800 MORTI IN UN GIORNO

(ANSA-AFP) - Stati Uniti hanno riportato ieri oltre 1.800 in 24 ore a causa del nuovo coronavirus, un saldo in leggero calo rispetto ai giorni precedenti, secondo il conteggio della Johns Hopkins University continuamente aggiornato. Questi 1.883 decessi portano il bilancio totale dell'epidemia negli Stati Uniti a oltre 64.700 vittime.

È il prezzo più pesante pagato da un Paese in valore assoluto, anche se proporzionalmente alla sua popolazione Belgio, Spagna, Italia, Regno Unito o Francia sono maggiormente colpiti. Gli Stati Uniti hanno anche il maggior numero di persone con diagnosi di Covid-19, con oltre 1,1 milioni di casi registrati ufficialmente. Quasi 165.000 persone vengono dichiarate guarite. Per tre giorni, i bilanci americani delle 24 ore avevano ripreso a salire, con decessi giornalieri tra i 2.000 e i 2.500. I rapporti giornalieri negli Stati Uniti non sono scesi al di sotto dei 1.000 morti nell'ultimo mese.

CORONAVIRUS: IN INDIA RECORD DI NUOVI CASI IN 24 ORE, 2.293

(ANSA) - L'India registra il record di nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: ne sono stati registrati 2.293. Lo rende noto il ministero della Salute, secondo quanto riporta la Cnn. In tutto il paese ci sono almeno 37.366 casi e 1.218 morti. Il lockdown, che sarebbe dovuto finire domani, è stato esteso di altre due settimane, anche se ci sarà un allentamento delle restrizioni.

CORONAVIRUS: IN PAKISTAN SUPERATI I 18.000 CASI

(ANSA) - In Pakistan sono stati superati i 18.000 casi di coronavirus, dopo i 1.275 registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime in totale sono 417, secondo le cifre fornite dalle autorità. Ieri c'è stato il record di vittime in un giorno, 32. Le province del Punjab e del Sindh sono le aree più colpite, con oltre 13mila casi.

CORONAVIRUS: IN TUNISIA QUASI 1.000 CASI E 41 VITTIME

(ANSA) - La Tunisia registra nelle ultime 24 ore altri 4 nuovi contagi da coronavirus, che portano a 998 il totale dei casi confermati nel Paese nordafricano. Lo rende noto in un comunicato il ministero della Sanità di Tunisi precisando che i decessi sono 41, mentre i guariti sono saliti a 316. I pazienti in rianimazione sono 24. La Tunisia allenterà le misure di lockdown a partire dal 4 maggio.