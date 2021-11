UN VIRUS CHIAMA L'ALTRO - L'FBI STA ANALIZZANDO 5 FIALE ETICHETTATE COME "VAIOLO" E TROVATE DA UN TECNICO CHE PULIVA UN CONGELATORE NELLO STABILIMENTO DELLA MERCK DI FILADELFIA - IL VIRUS, CHE E' STATO DEBELLATO NEL 1980, E' CONSIDERATO COSI' PERICOLOSO CHE I CAMPIONI SONO CONSERVATI SOLO IN DUE LABORATORI IIN TUTTO IL MONDO: UNO NEGLI STATI UNITI E UNO IN RUSSIA - E ALLORA COSA CI FACEVANO QUELLE FIALE LI'?...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Vaiolo

L’Fbi sta analizzando 15 fiale scoperte in un laboratorio farmaceutico della Merck di Filadelfia martedì sera, perché 5 di queste erano etichettate come “vaiolo”, mentre 10 come “vaccino”. A trovarle è stato un tecnico di laboratorio intento a pulire un congelatore.

Il vaiolo.è stato debellato grazie a una campagna di vaccinazione di massa nel 1980 dopo aver ucciso 300 milioni di persone nel mondo nel XX secolo. Il virus è considerato così pericoloso che i campioni dovrebbe essere conservati solo in due laboratori nel mondo: la sede dei Centers for Disease Control di Atlanta, negli Stati Uniti, e il Vector Institute a Koltsovo, in Russia.

Stabilimento Merck

Per questo sia Fbi che Cdc stanno indagando sulla scoperta. Non è noto come le fiale siano finite presso lo stabilimento Merck nella contea di Montgomery, in Pennsylvania, o se contengano davvero il virus. Le fiale sono state immediatamente messe in sicurezza.

«Merck sta cercando di capire perché fossero lì», ha detto mercoledì una fonte a NBC10. «Non vi è alcuna indicazione che qualcuno sia stato esposto al piccolo numero di fiale congelate», ha detto a Yahoo un portavoce del CDC.

Laboratori che conservano il vaiolo

«Le fiale congelate etichettate come 'vaiolo' sono state scoperte casualmente da un operaio di laboratorio mentre puliva un congelatore in una struttura che conduce ricerche sui vaccini in Pennsylvania». La scoperta è avvenuta presso la struttura Merck Upper Gwynedd nel Galles del Nord, a circa 30 miglia a nord-ovest di Filadelfia, secondo WCAU.

«CDC, i suoi partner amministrativi e le forze dell'ordine stanno indagando sulla questione e il contenuto delle fiale sembra intatto. L'operatore di laboratorio che ha scoperto le fiale indossava guanti e una maschera facciale. Forniremo ulteriori dettagli non appena disponibili», ha affermato il portavoce.

Virus del Vaiolo

È probabile che l'incidente rinnovi le domande su cosa dovrebbe essere fatto con i campioni di vaiolo del mondo. Il vaiolo è un'infezione causata dal virus variola. I pazienti sviluppano febbre e un'eruzione cutanea distintiva e progressiva.

La maggior parte degli americani non è vaccinata contro la malattia e quelli che lo so probabilmente hanno un'immunità calante, il che significa che un'epidemia potrebbe avere conseguenze devastanti.

Il vaccino lascia una lesione delle dimensioni di un centesimo che forma gradualmente una crosta e lascia una cicatrice. La lesione è contagiosa finché non si forma la crosta e chi riceve il vaccino deve proteggere il sito di vaccinazione da altre parti del proprio corpo e da altre persone.

Vaccinazione vaiolo

Nel 2014, uno scienziato del governo che puliva un vecchio magazzino presso il National Institutes of Health di Bethesda, nel Maryland - appena fuori Washington, DC - ha trovato sei fiale di vetro vecchie di decenni contenenti vaiolo liofilizzato, secondo il Washington Post .

I campioni erano stati impacchettati e dimenticati in una scatola di cartone. All'epoca, fu la prima scoperta del genere nel paese. Nel 2019, c’è stata un'esplosione nel laboratorio statale russo che conteneva alcuni dei campioni, ma l'Organizzazione mondiale della sanità ha affermato che non si è verificata vicino alle scorte.