IL VIRUS CORRE SUI BINARI – CAOS TOTALE NELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA: SOSPESO IL TRAFFICO SULLA LINEA MILANO-BOLOGNA, CANCELLATI E DEVIATI I TRENI TRA VERONA E PADOVA. AL CORONAVIRUS SI SOMMA L’EMERGENZA DELLE SCORSE SETTIMANE DOPO IL DERAGLIAMENTO DEL FRECCIAROSSA A OSPEDALETTO – ANCHE DOMANI L’OFFERTA SARÀ RIDOTTA. CHI RINUNCIA A VIAGGIARE PER LA PAURA DELL’EPIDEMIA SARÀ RIMBORSATO MA…

Da www.repubblica.it

il centro di milano durante l'emergenza coronavirus 8

È caos nella circolazione ferroviaria con il nord Italia a causa dell'allarme coronavirus. Il traffico della linea convenzionale Milano-Bologna fra Lodi e Piacenza, comunica Ferrovie dello Stato, è sospeso dalle 13.30 per controlli sanitari e attività precauzionali di sanificazione dei locali tecnici, nell’ambito della stazione di Casalpusterlengo, dai quali si gestisce una parte del traffico della linea. I tempi tecnici previsti dai protocolli sanitari prevedono la riapertura dei locali nella notte.

frecciarossa deragliato a lodi 6

È in corso la riprogrammazione dei servizi. I treni a media e lunga percorrenza della linea AV Torino - Milano - Roma - Salerno stanno subendo cancellazioni o deviazioni di percorso via Verona/Padova, con un allungamento medio dei tempi di viaggio superiore ai 90 minuti. Per i treni regionali sulla linea Milano - Bologna e Bologna - Poggio Rusco sono possibili cancellazioni e limitazioni. Attivati servizi sostitutivi con autobus fra Lodi e Piacenza e fra Bologna e Poggio Rusco. Rimane interrotta la linea AV Milano - Bologna in attesa del ripristino dell'infrastruttura dopo l'incidente del 6 febbraio. La linea tra Piacenza e Lodi è proprio quella su cui è stata deviata anche l'alta velocità dopo il deragliamento delle scorse settimane a Ospedaletto lodigiano.

psicosi coronavirus comune di casalpusterlengo

"Considerata la possibilità del verificarsi di analoghe esigenze di controlli sanitari", si legge in una nota di Rfi, "in via precauzionale, l’offerta dei servizi di trasporto da domani, martedì 25 febbraio, sarà ridotta, anche in funzione della domanda di trasporto prevista dalle imprese ferroviarie. I programmi di circolazione saranno pubblicati nelle prossime ore sui canali delle imprese ferroviarie".

il centro di milano durante l'emergenza coronavirus 22

tifosi con la mascherina allo stadio olimpico

Trenitalia riconoscerà il rimborso integrale per i clienti che hanno acquistato fino al 23 febbraio 2020 un biglietto per viaggi su Frecce, Intercity, Intercity Notte e Regionale. La società, si legge in una nota,riconoscerà il rimborso per qualsiasi viaggio e indipendentemente dalla tariffa acquistata, in caso di rinuncia al viaggio per Coronavirus. La richiesta deve essere presentata entro il 1 marzo 2020. Più in particolare, i biglietti per viaggi su Frecce, Intercity, Intercity Notte e per viaggi misti Frecce, Intercity, Intercity Notte e Regionale, saranno rimborsati con un bonus elettronico di importo pari al valore del biglietto acquistato, utilizzabile entro un anno dalla data di emissione del bonus stesso.

frecciarossa deragliato a lodi 5

coronavirus chiuso il pronto soccorso di lodi

La richiesta può essere effettuata: compilando l'apposito web form disponibile su trenitalia.com; presso qualsiasi biglietteria. Per i biglietti del trasporto regionale, il rimborso avrà luogo: in biglietteria, per biglietti acquistati su qualsiasi canale di vendita Trenitalia, con rimborso immediato, con riaccredito sullo strumento di pagamento elettronico utilizzato all'acquisto o in denaro fino a disponibilità di cassa della biglietteria (altrimenti si procederà con la compilazione del modulo da parte del viaggiatore). Per i biglietti acquistati tramite il Call Center, il sito trenitalia.com oppure App Trenitalia è possibile richiedere il rimborso anche telefonando al Call Center Trenitalia ai numeri 06.3000 oppure 892021.

frecciarossa deragliato a lodi 4 psicosi coronavirus strade deserte a codogno

Anche Italo dispone rimborsi per i clienti che rinunciano ai viaggi, da realizzarsi entro il 1 marzo nelle zone interessate dal contagio epidemiologico. Sono previste le seguenti condizioni di rimborso: sono rimborsabili i biglietti acquistati fino al 23/02/2020 (incluso) per viaggi dal 24/02/2020 al 01/03/2020 (incluso). Tratte rimborsabili: tutti i viaggi da / per le zone impattate del Nord Italia - restano al momento quindi escluse Campania (Salerno e Napoli), Lazio (Roma) e Toscana (Firenze).

il centro di milano durante l'emergenza coronavirus 23

Il Cliente, prima dell'orario di partenza, potrà richiedere il rimborso integrale del biglietto tramite Voucher utilizzabili per nuovi acquisti di biglietti relativi a viaggi da effettuarsi entro il 31/07/2020. In tal caso dovrà utilizzare i canali di contatto 060708 o inviare la richiesta via mail all'indirizzo cancellazioni ntvspa.it indicando il codice biglietto nell'oggetto.

frecciarossa deragliato a lodi 2

L'erogazione del voucher avverrà entro 30 giorni dalla richiesta. Resta inteso che il cliente potrà in alternativa richiedere in autonomia sul sito italotreno.it il rimborso secondo le proprie condizioni tariffarie di contratto.