CORONAVIRUS DIAMOND PRINCESS

Alcuni ceppi del nuovo coronavirus sopravvivono nell'intestino e sono stati trovati in Cina in campioni di feci di pazienti contagiati dalla sindrome da COVID-19. La possibilità di trasmissione oro-fecale è molto probabilmente il motivo per cui il virus si sta diffondendo a macchia d’olio sulla Diamond Princess con 2.666 passeggeri e 1.045 membri dell’equipaggio: al momento i contagiati sarebbero più di 630.

coronavirus 2

Il sistema di fognature di una nave crociera è chiuso e questo avrebbe aumentato la possibilità di contagio tra i malati che aumentano di ora in ora. Una circostanza che, se verificata, potrebbe portare centinaia di persone a fare causa contro il governo giapponese che li ha privati della libertà personali, lasciandoli su una nave trasformata in enorme lazzaretto dove la trasmissione è risultata molto più veloce rispetto a un altro luogo.

diamond princess in quarantena 4

«Questo virus ha molte vie di trasmissione, il che può spiegare in parte la sua rapida diffusione - affermano dal Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie – Il virus può essere trasmesso anche per via oro-fecale. Ciò significa che campioni di feci possono contaminare mani, cibo, acqua».

coronavirus 1

L'agenzia ha raccomandato di rafforzare le misure igienico-sanitarie per prevenire la trasmissione oro-fecale nelle aree dell’epidemie. «Consigliamo di bere acqua bollita, evitare di mangiare cibi crudi, lavarsi spesso le mani, disinfettare i servizi igienici e prevenire la contaminazione di acqua e cibo con feci dei pazienti».

Tamponi rettali

diamond princess 1

Quel che è ancora più inquietante è che solo adesso si è scoperto che si può arrivare a individuare il virus attraverso tamponi rettali ancor prima rispetto ai normali test fino ad adesso utilizzati.

Lo rivelano medici che combattono il virus a Wuhan aggiungendo che un tampone rettale può rilevare la presenza del virus anche quando il tampone faringeo risulta negativo. Non solo: i ricercatori hanno aggiunto che l'attuale strategia utilizzata per diagnosticare i casi di Covid-19 "non è perfetta".

diamond princess 2

Nel 2003 si scoprì che anche la SARS si poteva trasmettere per via oro-fecale grazie a un campione di feci di un paziente infetto. Solo le misure igieniche possono aiutare a evitare la trasmissione: le mascherine servono a ben poco.

