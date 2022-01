DJOKOVIC È ANCORA IN TRAPPOLA - BLOCCATO IN AEROPORTO IN AUSTRALIA PER UN PROBLEMA AL VISTO, È STATO INTERROGATO DALLE AUTORITÀ DI FRONTIERA E POI MESSO IN ISOLAMENTO CON DUE MEMBRI DELLE FORZE DELL’ORDINE DAVANTI ALLA PORTA A SORVEGLIARE L’INGRESSO - IL GOVERNO DELLO STATO DI VICTORIA HA RESPINTO LA RICHIESTA DI ENTRARE NEL PAESE: NELLE SCORSE ORE L’AUSTRALIAN OPEN L’AVEVA AUTORIZZATO A SCENDERE IN CAMPO "CON UN’ESENZIONE" NONOSTANTE NON SIA VACCINATO…