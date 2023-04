3 apr 2023 17:24

VITA, AMORI E FILM DI ANIA PIERONI, L’AMANTE DI BETTINO CRAXI - EX ATTRICE, EBBE IL PRIMO SUCCESSO CON LA PARTE IN “INFERNO” DI DARIO ARGENTO MENTRE STASERA SU CINE34 VA IN ONDA L’ULTIMO FILM IN CUI HA RECITATO, “FRACCHIA CONTRO DRACULA” - LA LITE CON STEFANIA CRAXI: LE DUE ARRIVARONO ALLO SCONTRO FISICO DURANTE UNA FESTA DELLA SACIS, SOCIETÀ RAI PER LA DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA. A RACCONTARLO FU LA STESSA FIGLIA DI BETTINO: “LE MISI LE MANI ADDOSSO, STRAPPANDOLE UN ORECCHINO. CREDO CHE ANIA CONSERVI ANCORA L’ALTRO…”