LA VITA APPESA A UN FILO – IN PAKISTAN SEI BAMBINI E DUE INSEGNANTI SONO RIMASTI BLOCCATI SU UNA SEGGIOVIA SOSPESA A OLTRE 300 METRI D’ALTEZZA – LA LORO CABINA È AGGANCIATA A UN SOLO CAVO DALLE 7 DI QUESTA MATTINA – QUATTRO DEI SEI BIMBI SONO STATI SALVATI GRAZIE ALL'INTERVENTO DI UN ELICOTTERO. LE OPERAZIONI DI SOCCORSO PROSEGUONO: ORA DEVONO ESSERE PORTATE VIA LE ALTRE QUATTRO PERSONE...

1-QUATTRO BIMBI SALVATI DA CABINOVIA PERICOLANTE IN PAKISTAN

(ANSA) - Sale a quattro il numero dei bambini salvati in Pakistan dalla cabinovia che da stamattina è pericolante e si trova sospesa a oltre 300 metri d'altezza grazie a un solo cavo. Secondo quanto riportato da Sky News, il salvataggio sarebbe avvenuto grazie a una "operazione con l'imbracatura" effettuata da un elicottero. Sulla struttura si troverebbero ancora due bambini e due insegnanti.

2-PAKISTAN, SEI BAMBINI INTRAPPOLATI IN UNA FUNIVIA A 300 METRI DI ALTEZZA: LA DIFFICILE MISSIONE PER TIRARLI FUORI

Estratto da www.repubblica.it

I bambini, rimasti bloccati dalle 7 del mattino ora locale (le 2 in Italia), stavano utilizzando la seggiovia per raggiungere la scuola nella zona montuosa di Battagram, a circa 200 chilometri a Nord di Islamabad. L'Autorità nazionale per la gestione dei disastri del Pakistan ha dichiarato che un cavo si è rotto che un elicottero dell'esercito è stato inviato per un'operazione di salvataggio dopo che i tentativi di riparare il guasto non avevano avuto successo.

La funivia si è arenata a metà di un burrone ed è appesa a un unico cavo dopo che l'altro si è spezzato, ha detto a Reuters Shariq Riaz Khattak, un soccorritore sul posto. La missione di salvataggio è complicata dalle forti raffiche di vento nella zona e del fatto che le pale del rotore dell'elicottero rischiano di destabilizzare ulteriormente la cabina.

