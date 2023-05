LA VITA APPESA A UN RAMO – RODOLFO LOMBARDI, 67ENNE DI FORLÌ È SOPRAVVISSUTO ALL’ALLUVIONE RESTANDO ATTACCATO AL RAMO DI UN ALBERO PER 11 ORE! L’UOMO AVEVA CAPITO CHE IL FIUME RONCO, VICINO CASA SUA, STAVA PER ESONDARE ED È ANDATO A SALVARE I SUOI 12 CANI CHIUSI IN GABBIA. DOPO AVERLI LIBERATI L’ACQUA LO HA BLOCCATO MA È SOPRAVVISSUTO – LA STORIA DI UNA FAMIGLIA DI CASTROCARO SALVATA ALL’ULTIMO MOMENTO DAI VIGILI DEL FUOCO IN ELICOTTERO - VIDEO!

Estratto dell’articolo di Mauro Evangelisti Paolo Ricci Bitti per “il Messaggero”

Nella notte più buia, in una Forlì per metà rimasta senza corrente elettrica, in sottofondo si è udito il ronzio degli elicotteri. […] I racconti dei sopravvissuti sono anche quelli dell'uomo che non voleva vedere morire i suoi 12 cani, in un allevamento a Quattro Laghi, appena fuori Forlì, ed è stato sorpreso dalla piena del Ronco. A 67 anni ha resistito per 11 ore aggrappato al ramo di un albero.

A volte la salvezza è arrivata da un decisore più alto: una famiglia di 9 persone, bambini compresi, è rimasta intrappolata nel solaio e ha chiesto disperatamente aiuto. L'acqua stava salendo, come in un disaster movie, sarebbero bastati pochi centimetri per uccidere tutti. Per fortuna l'acqua si è fermata appena prima della tragedia.

Castrocaro Terme, la cittadina del festival delle voci nuove. In una casa una famiglia è terrorizzata, perché il fiume sta assediando l'abitazione. Sono tutti ai piani alti, hanno due bimbe: una neonata e la sorellina di 4 anni.

«Ci hanno detto che non c'era tempo da perdere» dice Furio Fei, dell'equipaggio dell'elicottero dei vigili del fuoco Drago 151. Spiega: «La casa faceva da spartiacque tra due correnti molto potenti. Prima è sceso dall'elicottero un collega, che si è fatto adagiare su un terrazzo per rendersi conto della situazione.

[…] Abbiamo usato una "tavola spinale" che solitamente viene utilizzata per immobilizzare i traumatizzati. Vi abbiamo collocato la culla con la neonata, poi nella parte superiore la sorellina, con coperte e un cuscino. Poi questa tavola spinale è stata messa in una sacca issata col verricello nell'abitacolo. Abbiamo anche imbracato la madre, per portarla via insieme alle bimbe».

Immaginatevi un elicottero che vola su un obiettivo piccolo come una terrazza, mentre piove a dirotto e ci sono nuvole basse che riducono la visibilità. Con precisione chirurgica i vigili del fuoco hanno salvato bimbe e madre e, nel viaggio successivo, gli altri familiari. All'arrivo al sicuro la donna ha abbracciato i vigili, li ha ringraziati, in lacrime. […]

Come un forlivese di 67 anni, Rodolfo Lombardi, proprietario proprio a Quattro Laghi di un allevamento di cani. Ne aveva 12 e quando il fiume Ronco è diventato pericoloso, è corso a recuperarli. «Non potevo lasciarli morire» ha raccontato. «Mi sono fermato, ho aperto le gabbie dei miei cani per permettere loro di salvarsi - ha detto Rodolfo Lombardi al TgR -.

L'acqua mi portava via dalla forza, ho usato una latta di plastica che ho usato come una boa. Poi ho trovato un cassettone di legno, che ho abbracciato, e anche tavole. Quando ho visto l'elicottero che si allontanava...». Si è aggrappato al ramo di un albero. Ha resistito per 11 ore, all'alba qualcuno ha sentito le sue urla.

Ieri pomeriggio, mentre i vigili del fuoco evacuavano le case, un cittadino della zona, con una moto d'acqua, si è messo alla ricerca dei cani. Alcuni sono stati trovati vivi. Altri erano morti. […]

