NELLA VITA CI VUOLE CULO: TONDO E SODO – SEMPRE PIÙ UOMINI SONO INTERESSATI A FARSI IMPIANTARE DELLE PROTESI NELLE CHIAPPE – UN SOLDAGGIO AMERICANO HA SVELATO CHE I MASCHIETTI, NELLA FASCIA 25-34 ANNI, SONO MOLTO ATTENTI AL LORO LATO B E VOGLIONO MODELLARLO, COME FAREBBERO CON GLI ADDOMINALI - IL FONDOSCHIENA CHE PIU' ISPIRA E' QUELLO DI...

IL CULO DI CHRIS EVANS IN CAPTAIN AMERICA

Capitan America non ha più il sedere più bello degli Stati Uniti? La ricerca del "fondoschiena ideale" è stata oggetto di attenzione in un recente sondaggio su Internet, che ha fatto luce sulle preferenze degli uomini per il modellamento del corpo e il miglioramento dei glutei. I ricercatori hanno sorprendentemente scoperto che un numero maggiore di uomini è interessato a farsi impiantare delle protesi sul “sedere”.

SONDAGGIO SUL SEDERE MIGLIORE PER GLI UOMINI - DUKE UNIVERSITY

"I nostri risultati dimostrano che esiste un'estetica maschile preferita per i glutei", afferma il dottor Ashit Patel, chirurgo membro dell'ASPS della Duke University, in un comunicato stampa. "I risultati suggeriscono che un aspetto moderatamente migliorato e ben proporzionato è il più desiderabile".

Lo studio mirava a definire l'estetica dei glutei maschili ideali. Mentre le procedure cosmetiche come l'aumento e il sollevamento dei glutei sono state prevalentemente associate alle donne, c'è un interesse crescente anche tra gli uomini.

Ashit Patel - duke university

"Ma mentre gli studi precedenti hanno valutato le caratteristiche dei glutei femminili attraenti, nessuno ha realmente studiato l'estetica dei glutei maschili ideali", secondo il dottor Patel.

Utilizzando la piattaforma di crowdsourcing Mechanical Turk di Amazon, i ricercatori hanno presentato ai partecipanti immagini dei glutei di un uomo da varie angolazioni, alterando digitalmente le proporzioni. Oltre 2.000 persone auto-selezionate, principalmente uomini di età compresa tra i 25 e i 34 anni, hanno partecipato al sondaggio, valutando l'attrattiva delle immagini dei glutei alterati.

"Nel nostro sondaggio, gli intervistati hanno pensato che il sedere maschile ideale non dovesse essere piatto, ma nemmeno sporgere troppo", spiega il dottor Patel. "I glutei non dovrebbero essere troppo larghi e dovrebbero mantenere la caratteristica fossetta ai lati".

Queste preferenze differiscono da studi precedenti sui glutei femminili "ideali", che privilegiavano un aspetto più rotondo e pieno. Gli autori sottolineano l'importanza di queste differenze nei pazienti transgender che si sottopongono a interventi chirurgici di conferma del genere.

L'indagine ha evidenziato variazioni nelle preferenze in base alle caratteristiche degli intervistati, come razza, regione di residenza e orientamento sessuale. Tuttavia, le proporzioni erano relativamente simili tra gli intervistati di sesso maschile e femminile.

"Il nostro studio è uno dei primi a concentrarsi su ciò che rende i glutei maschili più attraenti", osserva il dottor Patel. "Riteniamo che i risultati siano utili nelle discussioni con i pazienti che prendono in considerazione l'aumento dei glutei e che forniscano una guida per ottenere risultati ottimali e la soddisfazione del paziente".

