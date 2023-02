UNA VITA DISCOUNT – LA CASSAZIONE HA CONDANNATO UN MARITO CHE HA COSTRETTO LA MOGLIE A UN RISPARMIO ESAGERATO, DIVENTATO IMPOSSIBILE DA SOPPORTARE: LA DONNA ERA OBBLIGATA A USARE DUE “STRAPPI DI CARTA IGIENICA” E A RECUPERARE L'ACQUA IN UNA BACINELLA DOPO LA DOCCIA, "CHE POTEVA FARE SOLO UNA VOLTA A SETTIMANA". UNA FOLLIA SE SI PENSA CHE LA COPPIA NON AVEVA PROBLEMI ECONOMICI E…

Estratto dell'articolo di www.tgcom24.mediaset.it

Il comportamento di un marito avaro può configurarsi come reato di maltrattamento.

A dirlo la Corte di Cassazione che ha confermato la condanna di un coniuge che per anni ha costretto la moglie a una condizione di "risparmio domestico" diventata impossibile da sopportare. La coppia residente a Bologna non aveva problemi economici eppure l'uomo aveva creato in casa un clima di sopraffazione che imponeva sacrifici e limitazioni alla consorte anche sulle spese ordinarie.

Nessun acquisto di marca

Alla moglie non era consentito neppure scegliere dove fare la spesa, era il marito - ossessionato dal risparmio - a decidere dove e quando poteva recarsi a fare acquisti. Solo in negozi "notoriamente a costo contenuto", si legge nelle motivazioni. I prodotti ammessi in casa erano solo quelli comprati "in offerta, sia per la casa che per l'abbigliamento". A tavola c'era l'obbligo di usare una sola posata e un solo piatto.

avarizia 6

Limitazioni su carta igienica e docce

La sopraffazione dell'uomo nei confronti della coniuge arrivava a renderle impossibile persino prendersi cura di sé stessa. La donna ha raccontato di essere stata costretta a servirsi "solo di due strappi di carta igienica" alla volta, a recuperare l'acqua in una bacinella dopo la doccia, "che poteva fare solo una volta a settimana".

