1. L’INCIDENTE A 15 ANNI E L’INCONTRO CON LA TALENT SCOUT CHE LE HA CAMBIATO LA VITA

Angus Cloud, l'attore di “Euphoria” trovato morto all'età di 25 anni, è stato strappato all’anonimato mentre lavorava come cameriere a Brooklyn ed è scampato per un pelo alla morte quando si è fracassato il cranio cadendo in una fossa. Dopo l’incidente, avvenuto quando aveva 15 anni, è entrato in coma per 12 ore e ha subito una lesione cerebrale che lo ha lasciato con problemi di linguaggio.

Nato e cresciuto in una famiglia irlandese americana a Oakland, ha frequentato la prestigiosa Oakland School for the Arts dove si è specializzato come tecnico di teatro e ha lavorato per costruire set per varie produzioni. Si è poi trasferito a New York con l’obiettivo di spostarsi in Irlanda. Ma poi la sua vita è improvvisamente cambiata. Nel 2018 lavorava in un ristorante di pollo e waffle di New York quando è stato notato dalla talent scout Eléonore Hendricks, una specialista in casting di strada. «Mi ha chiesto se volevo fare un'audizione – ha ricordato Cloud - Non ha detto esattamente a cosa servisse. Ho pensato che fosse una sorta di truffa».

La sua morte arriva appena una settimana dopo aver seppellito suo padre Conor. Chi gli è stato vicino racconta che era afflitto dal dolore e aveva “pensieri suicidi”. Cloud è stato trovato privo di vita nella sua casa di famiglia a Oakland, in California, da sua madre intorno alle 11.30.

2. ANGUS CLOUD, COME È MORTO L'ATTORE DI EUPHORIA? LA SCOMPARSA DEL PAPÀ (DA UNA SETTIMANA), I TORMENTI E LA DROGA. «HA RINUNCIATO A COMBATTERE»

Estratto dell'articolo di www.ilmessaggero.it

[…] Ad avvisare i soccorsi, intorno alle 11.30 di ieri, è stata la madre del giovane attore: una chiamata al 911 per "possibile overdose", riferisce noto sito di gossip americano TMZ. All'arrivo dei soccorsi, l'astro nascente di Hollywood è stato dichiarato morto. Per i familiari è stato il secondo durissimo colpo nel giro di una settimana: solo sette giorni fa era mancato il padre di Angus, a cui proprio l'attore era molto legato. Si ipotizza dunque che l'overdose sia stata la risposta a un crollo emotivo e psicologico causato dal lutto. E c'è una testimonianza emersa nelle ultime ore che avvalora questa ipotesi.

Stando a quanto reso noto dai familiari, da tanti anni il giovane lottava da tempo con problemi di salute mentale. Cloud stesso, in un'intervista a Variety nell'agosto 2022, aveva rivelato di aver subito "lievi danni cerebrali" a causa di una ferita alla testa subita per via di una brutta caduta, quando era ancora adolescente.

Ma sembra che le complicazioni psicologiche dell'attore fossero alimentate da una grave dipendenza da droga. Lo ha confermato a PageSix un uomo vicino agli ambienti di Hollywood e all'attore nativo di Oakland: Diomi Cordero, di professione "talent manager". Lo scorso aprile l'uomo ha raccontato di aver incontrato Cloud per la prima volta in una clinica di riabilitazione, nel 2021, per poi accettare di diventare suo manager.

«È con il cuore più pesante che abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile oggi. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus è stato speciale per tutti noi in così tanti modi - hanno detto i familiari di Angus, a margine della tragedia consumata tra le mura domestiche - La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L'unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora riunito con suo padre, che era il suo migliore amico. Angus era aperto sulla sua battaglia con la salute mentale e speriamo che la sua scomparsa può essere un promemoria per gli altri che non sono soli e non dovrebbero combatterlo da soli in silenzio».

