LA VITA NON È UN GIOCO - FOLLIA A NEW YORK DOVE UN GIOVANE IN SELLA A UN SCOOTER HA SPARATO A CASO PER STRADA, UCCIDENDO UN UOMO DI 87 ANNI E FERENDO ALTRE TRE PERSONE, DI CUI DUE IN MODO GRAVE - IL RAGAZZO È ENTRATO IN AZIONE A BROOKLYN E NEL QUEENS: SECONDO GLI INVESTIGATORI SI È TRATTATO DI UNA INQUIETANTE “ROULETTE RUSSA” CHE NON AVEVA NESSUN OBIETTIVO IN PARTICOLARE, SE NON UCCIDERE…

Estratto dell'articolo di www.lastampa.it

Un giovane in sella a un scooter ha sparato a caso per strada, uccidendo un uomo di 87 anni e ferendo altre tre persone, di cui due in modo grave. È successo a New York, dove ci sono state ore di panico tra i passanti. L’uomo è entrato in azione a Brooklyn e nel Queens, in quella che, secondo gli investigatori, sembra essere stata una inquietante «roulette» che poteva risultare fatale per chiunque.

«Non conosciamo il movente - ha commentato l'assistente capo della polizia Joseph Kenny - sembra che gli spari siano partiti a caso». Il giovane in scooter avrebbe sparato per cinque volte. Alle 11,10 di mattina a Brooklyn ha sparato a un ragazzo di 21 anni […] non è in pericolo di vita. È andata peggio a un uomo colpito subito dopo, più volte, a Richmond Hill: è morto.

[…] Otto minuti più tardi, un uomo di 44 anni è stato raggiunto in faccia dai proiettili sparati con la pistola. Il ferito è stato ricoverato in ospedale, dove si trova in pericolo di vita. Un minuto dopo, un uomo di 63 anni è stato centrato in pieno petto: è in condizioni stabili, ha dichiarato la polizia.

Al momento il giovane armato non è stato identificato.