19 giu 2023 08:36

LA VITA NON È UN GIOCO – È STATO RITROVATO IL CADAVERE DI YAHYA HKIMI, IL RAGAZZO DI 18 ANNI CHE SI È TUFFATO NEL FIUME SECCHIA A MODENA PER GIRARE UN VIDEO DA PUBBLICARE SUI SOCIAL: NEL PUNTO IN CUI IL 18ENNE SI È GETTATO È VIETATA LA BALNEAZIONE – IL RACCONTO DEL TESTIMONE: HKIMI SI È TUFFATO PER LA TERZA VOLTA MA NON È PIÙ RIEMERSO, VOLEVA SIMULARE DI ESSERE PORTATO VIA DALLA CORRENTE MA…