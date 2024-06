26 giu 2024 17:44

LA VITA NON È UN REALITY - CARLOS NAVARRO, EX CONCORRENTE DEL “GRANDE FRATELLO” SPAGNOLO, È STATO ARRESTATO PER MALTRATTAMENTI E LESIONI AI DANNI DELL'EX MOGLIE: L’UOMO ERA LATITANTE DA 19 MESI DOPO ESSERE STATO CONDANNATO A CINQUE ANNI E OTTO MESI DI RECLUSIONE – L’EX MOGLIE, FAYNA BETHENCOURT, L’AVEVA CONOSCIUTO PROPRIO ALL’INTERNO DEL REALITY E…