UNA VITA A SCROCCO! NON RICORDATE ALLA PROCURA DI MILANO DI QUANDO NEL 2018, PER IL MATRIMONIO A NOTO, I FERRAGNEZ IMBARCARONO I LORO OSPITI SU UN VOLO ALITALIA CON TANTO DI GATE RISERVATO E PERSONALIZZATO A LINATE – ALL’EPOCA SI PARLÒ DI "SCAMBIO COMMERCIALE". ERANO I TEMPI IN CUI SI PENSAVA CHE BASTAVA IL GOLDEN TOUCH DEI DUE NOVELLI SPOSI A SALVARE LA COMPAGNIA COMMISSARIATA E SULL'ORLO DEL CRAC...

Estratto dall’articolo di Claudio Marincola per “Il Quotidiano del Sud”

FEDEZ ALITALIA FERRAGNEZ

Persino il Codacons, associazione di consumatori scavalcò a sinistra il Pd. Nel 2018, ovvero 5 anni fa, insorse contro la fashion blogger e contro suo marito, al secolo Federico Leonardo Lucia. La coppia, che avrebbe potuto in teoria quotarsi in borsa per il giro d'affari prodotto, vantava all'epoca simpatia grilline. Fedez partecipava ai raduni, cantava l'inno.

Eppure, già allora, mentre s'intonavano i vaffa, i due pensarono bene di noleggiare a Linate un volo Alitalia Milano-Catania per raggiungere Noto dove poi sarebbero convolati a nozze (in favore di telecamere e in esclusiva). Agli invitati fu riservato un gate, un servizio brandizzato "Ferragnez". Michele Anzaldi, all'epoca deputato pd, fu tra i pochi a sollevare il caso presentando una interrogazione per quella avventata sponsorizzazione, per stigmatizzare la decisione di personalizzare biglietti e schermi considerate le difficili condizioni economiche della compagnia", che era stata commissariata in primavera. Un accordo commerciale vero e proprio tra quello che restava della nostra sventurata compagnia di bandiera e i novelli sposi.

FERRAGNEZ FEDEZ ALITALIA

A poco servì ricordare all'allora ministro Toninelli che gli studenti siciliani non solo non viaggiano mai gratis ma non possono permettersi neanche di tornare a casa per le festività a causa del costo elevato dei biglietti provocato dalle compagnie che fanno cartello. Era più importante far scendere dalla scaletta Chiara e Fedez e inquadrare la scritta Alitalia alle loro spalle. Pubblicità occulta, la prima di una lunga serie. Il pandoro e le uova sono venuti dopo. Come ha potuto il partito democratico confondersi con le due star di Instagram è storia dei nostri giorni. E dà ragione a chi sostiene che non è "forte Giorgia ", "ma è debole la Schlein". "Non è colpa di Elly se ormai viene identificata con quella roba lì", la difendono i suoi collaboratori.

VALENTINA FERRAGNI VOLO ALITALIA FERRAGNEZ

Ma è anche vero che la Schlein con quel cognome che si ritrova ha fatto molto poco per smarcarsi dall'immagine che la destra più becera gli ha subito cucito addosso. I vecchi iscritti del Pd, quelli che non hanno più un giornale di riferimento, quelli che nelle bacheche dei rarissimi circoli che ancora danno aria alle stanze fuori dal periodo strettamente elettorale, mettono i comunicati dell'Anpi o della Cgil. Elly la vivono con un misto di tenerezza e sopportazione.

FEDEZ ALITALIA FERRAGNEZ 2 ALITALIA FERRAGNEZ 1 ALITALIA FERRAGNEZ 2 ALITALIA FERRAGNEZ FEDEZ ALITALIA FERRAGNEZ 1 FEDEZ ALITALIA FERRAGNEZ 3