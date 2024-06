16 giu 2024 14:12

PER UNA VITA SESSUALE SODDISFACENTE USATE LE MELANZANE (MA NON COME PENSATE) – LA RIVELAZIONE DI UN NUOVO STUDIO: CHI MANGIA ALMENO 400G DI FRUTTA E VERDURA AL GIORNO È PIÙ FELICE SOTTO LE COPERTE – IL 73% DI CHI CONSUMA QUESTI ALIMENTI È SODDISFATTO DELLA PROPRIA VITA SENTIMENTALE. UNA PERCENTUALE CHE SCENDE AL 48% PER COLORO CHE NON MANGIANO ABBASTANZA FRUTTA E VERDURA..