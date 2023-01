LA VITA SPERICOLATA DI LISA MARIE PRESLEY – DOPO AVER PERSO IL PADRE A 9 ANNI, HA GIRATO VARI COLLEGI, CHE CAMBIAVA SPESSO PERCHÉ VENIVA ESPULSA PER POSSESSO DI DROGA – I PROBLEMI CON LA DIPENDENZA, I QUATTRO MATRIMONI (TRA CUI UNO CON MICHAEL JACKSON E UNO CON L’ATTORE NICHOLAS CAGE) E LA PERDITA DEL FIGLIO, MORTO SUICIDA NEL 2020 – LA FIGLIA DEL RE DEL ROCK 'N' ROLL ERA ANCHE PROPRIETARIA ESCLUSIVA DELLA TENUTA DI GRACELAND, CHE ADESSO...

[…] Addio all’unica figlia del re del rock. Lisa Marie Presley era nata a Memphis, il primo febbraio del 1968, figlia del celebre Elvis Presley e dell’attrice Priscilla Ann Wagner. Famosa per essere l’unica figlia di Elvis, Lisa Marie - che ha perso il padre a soli 9 anni - ha frequentato una lunga serie di scuole, principalmente collegi, […]spesso espulsa per possesso illegale di droga, in particolare cocaina, la cui dipendenza è stata a lungo un problema nella sua vita. Una ragazza e una donna irrequieta. Per breve tempo è stata anche seguace del movimento religioso di Scientology a Los Angeles.

Alla Scientology School incontrò il primo marito Danny Keough. […] Ebbero 2 figli: Danielle Riley (29 maggio 1989) oggi un’affermata modella e attrice , e Benjamin Storm (21 ottobre 1992 - 12 luglio 2020), morto suicida. […]

Poco dopo, Il 26 maggio 1994 sposò Michael Jackson. […] I due rimasero molto legati fino alla fine della vita di Michael Jackson. Entrambi avevano condiviso un passato turbolento, trovando pace e affetto l’uno nell’altra. […]

Nel 1998, la Presley comincia a frequentare il musicista rock John Oszajca, ma la loro unione durò poco più di un anno. Il 31 luglio 2002 conobbe ad una festa l’attore Nicolas Cage; i due si sposarono il 10 agosto 2002 e divorziarono il 26 maggio 2004. Dal 2006 è stata sposata con il chitarrista della sua band Michael Lockwood, da cui ha avuto due gemelle […]. Nel 2016 i due hanno divorziato.

[…] Nel 2003 cominciò la sua carriera da cantante solista […] Il suo album d’esordio, «To Whom It May Concern», ebbe un discreto successo e arrivò al quinto posto tra i dischi più venduti negli Stati Uniti. […]

[…] Dal 1993 Lisa Marie Presley è proprietaria esclusiva della tenuta di Graceland, comprensiva di tutti i cimeli, gli arredi, le vetture e i beni della casa Un patrimonio inestimabile. L’organizzazione turistica di Graceland, nonché le attività commerciali sorte al di fuori della proprietà sono in parte gestite dalla Elvis Presley Enterprises di cui Lisa Marie Presley è fondatrice, detenendo il 15% delle azioni, e dalla Authentic Brands Group, con sede a New York, che gestisce tutti i diritti d’autore e d’immagine di Elvis Presley, oltreché di svariate altre star americane.

