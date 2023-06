UNA VITA SPEZZATA PER I "LIKE"

theborderline - Matteo Di Pietro con la fidanzata Giulia Giannandrea - Vito Loiacono - Marco Ciaffaroni - Leonardo Golinelli

1. ER MOTOSEGA, CIAFFA E DP ALLA GUIDA ECCO GLI YOUTUBER SULLA LAMBORGHINI

Estratto dell'articolo di Flavia Amabile per "La Stampa"

Con i cellulari in mano e l'hashtag challenge si erano messi in testa di conquistare il mondo o, comunque, di tirare su un po'di soldi facili e soprattutto divertenti. È la vita dei TheBorderline, […] oltre 600mila follower […] su YouTube e oltre 300mila su TikTok. […] Il leader del gruppo si chiama Matteo Di Pietro, 20 anni […], sui social è «Dp». Il suo amico e compare di video, Vito Loiacono, è chiamato «Er Motosega», ha noleggiato il suv su cui viaggiavano.

Del gruppo fa parte anche Marco Ciaffaroni, in arte «Ciaffa» e altri ancora. Più o meno tre anni fa Dp, Er Motosega e Ciaffa hanno pensato di dare una svolta alla loro vita fino ad allora senza grandi prospettive di successo imitando MrBeast, vale a dire Jimmy Donaldson, 23 anni, americano, che ha costruito un impero realizzando video di grandi sfide. […]

Semplice, no? E così Dp, Er Motosega e Ciaffa si sono messi in affari. Hanno aperto un canale YouTube e hanno promesso di diventare i MrBeast italiani. […]. E sono sbarcati anche su Instagram (oltre 800mila follower) e su TikTok (oltre 300mila). Ancora non un impero ma un'attività capace di portare i primi soldi facili da usare per finanziare sfide sempre nuove e allargare pubblico e guadagni. […]

Dp, Er Motosega e Ciaffa ce la mettono tutta e le cifre premiano la loro fantasia. Funziona la serie di sfide con premi da 500 euro. Riempiono una piscina di slime e premiano chi resiste di più dentro il liquido verde e colloso (2,6 milioni di visualizzazioni su YouTube e quasi 60 mila like). Anche la sfida di resistere in una piscina piena di ghiaccio porta ottimi risultati (2,4 milioni di visualizzazioni e oltre 50 mila like).

L'ultimo video risale a cinque giorni fa quando hanno cercato di resistere 24 ore su una mini zattera galleggiante in mezzo al lago di Albano, alle porte di Roma […]. Il 29 ottobre del 2021 riescono a sfondare quota 3 milioni di visualizzazioni. La sfida prevede di sopravvivere per 24 ore nella foresta. Si tratta di «una challenge pericolosa», precisano.

[…] Complici, forse, anche le chiusure dei tempi del Covid, il video diventa un successo. E loro vanno avanti. Si riprendono durante una gara di sopravvivenza su un'isola deserta o mentre trascorrono 50 ore in una stanza arredata come un carcere di massima sicurezza. Organizzano una gara a nascondino in una scuola enorme e vuota e una in un parco divertimenti. Il problema delle sfide, però, è che non ci si può fermare.

E non si ferma il collettivo TheBorderline, il gruppo di chi si pone una linea di confine da superare sempre e comunque e che, per mantenere alta l'attenzione, è costretto a spostare il limite sempre un po'più in là. Un anno fa avevano già avuto l'idea di usare una Lamborghini, e di «vivere» per 50 ore su un'auto senza mai scendere […]

In quel caso però l'auto resta ferma in garage e la sfida non prevede l'uscita in strada. La risposta del pubblico è ottima: 1 milione e mezzo di visualizzazioni, oltre 45 mila like. Per questo decidono di replicare il "format", questa volta noleggiando una Lamborghini e girando per il quartiere dove risiedono, tra Axa, Casal Palocco e Infernetto. Sui loro social preparano pubblico e sponsor raccontando l'ultima sfida con una Lamborghini da centinaia di migliaia di euro. Stavolta però Dp, Er Motosega e Ciaffa si sono spinti troppo in là, si sono presi beffe delle regole della vita e della morte. Superato questo confine, non si torna più indietro.

2. LA SFIDA COME BUSINESS PER THEBORDERLINE INCASSI DA 200 MILA EURO

Estratto dell'articolo di Marco Carta per "la Repubblica"

Un giro di affari di quasi 200mila euro all’anno. Chi guarda ride e si diverte. Intanto i giovani di TheBorderline passano all’incasso. […] Ad aprire la società TheBorderline srl è stato Matteo Di Pietro, il 20enne accusato di omicidio stradale e risultato positivo ai cannabinoidi. Socio al 50% è Leonardo Golinelli, studente di economia alla Bocconi, che lunedì non si trovava, però, sulla Lamborghini.

La società che ha aperto nel 2022 ha come attività prevalente la “conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”, ed è strettamente legata ai video pubblicati sul profilo YouTube del gruppo che dal 2020 ha già 600mila iscritti e 152milioni di visualizzazioni. Il primo fatturato di TheBorderline Srl è stato più che positivo. Segno che le sfide assurde pagano. E anche tanto. I ricavi dell’anno 2022 sono di 191mila euro, mentre le spese sostenute ammontano a 121 mila euro.

Complessivamente l’utile per l’esercizio è di 46mila euro, una cifra non male per due ragazzi poco più che ventenni, su cui hanno scelto di investire marchi importanti come Sony: […] un post dello scorso primo giugno e lasciava presagire una collaborazione duratura. Ma da ieri, dopo la tragedia che ha portato alla morte del piccolo Manuel, è stato rimosso in fretta e furia. Il rischio, infatti, è quello di essere preso di mira senza pietà sui canali social aziendali, come accaduto a Gabriele Morabito, amministratore della Skylimit, la società da cui Di Pietro e gli altri avevano preso la macchina a noleggio per 1500 euro al giorno.

“Affitti una Lamborghini ad un ragazzino de 20 anni, tanto che te frega no? Basta che pagano”, scrive uno dei tanti utenti arrabbiati, contro Morabito, che nel frattempo ha chiuso il profilo: “ Hai figli pure tu. Prova a pensare se dentro a quella macchina ci fosse tua figlia”. […]

La società, il cui socio unico è Valentino Morabito, nel 2022 ha prodotto ricavi per circa 2 milioni di euro, chiudendo il bilancio con appena 15mila euro di utili, è molto gettonata tra influencer e trapper. Niko Pandetta, Ion Real Deal, ma anche Soleil Anastasia Sorge e Sfera Ebbasta: sono tanti i vip ad aver taggato Morabito nelle loro storie, dove le macchine di lusso di Skylimit, trionfano in bella vista. Per noleggiarle non serve la carta di credito come indica il cartello in strada. Un giorno in Lamborghini Huracan costa 2mila euro. Chiunque la può prendere lasciando una cauzione di 25mila euro con assegno circolare. Oppure nessuna cauzione, ma con un piccolo sovrapprezzo. […]

