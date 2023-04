20 apr 2023 14:23

UNA VITA IN TRINCEA – LO STIPENDIO DEI SOLDATI UCRAINI MANDATI AL FRONTE È STATO AUMENTATO A 3300 EURO (PRIMA ERA SOLO DI 800), I PERMESSI CONCESSI PER TORNARE A CASA SONO POCHI: CI SONO UOMINI CHE NEI 14 MESI DI CONFLITTO HANNO POTUTO RIABBRACCIARE LA FAMIGLIA SOLO UNA VOLTA PER QUALCHE GIORNO – IL CIBO SCARSEGGIA E I SACCHI A PELO IN CUI DORMIRE PURE. NON TUTTI I SOLDATI SI SONO “ABITUATI” ALLA GUERRA E IN MOLTI SOFFRONO DI DEPRESSIONE…