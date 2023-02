10 feb 2023 14:23

UNA VITA IN VACANZA? NO, IN LATITANZA – MATTEO MESSINA DENARO HA SEMPRE VIAGGIATO NEGLI ANNI IN CUI ERA RICERCATO: SI È FERMATO SOLO DOPO AVER SCOPERTO LA MALATTIA, DECIDENDO DI MORIRE IN SICILIA. MA PRIMA CI SONO DIVERSE PISTE CHE PORTANO IN MONTENEGRO, DOVE DAVA SFOGO ALLA PASSIONE PER I CASINÒ. IN SPAGNA E’ ANDATO PER UN’OPERAZIONE AGLI OCCHI, MENTRE IN TUNISIA FANNO AFFARI CON IL PESCE I GUTTADAURO, IMPARENTATI CON IL BOSS. IN ALBANIA LA PISTA DA SEGUIRE È QUELLA DELLA…