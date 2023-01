2 gen 2023 17:00

UNA VITA IN VACANZA! - SE STATE FIBRILLANDO ALL'IDEA DI FARE UN VIAGGIO, VI CONVIENE DARE UN’OCCHIATA ALLA GUIDA PER I VACANZIERI DEL 2023, OVVERO TUTTI I PONTI DI QUEST’ANNO – SE FEBBRAIO E MARZO CI LASCIANO A BOCCA ASCIUTTA, CONVIENE PUNTARE SUL 25 APRILE: CON UN GIORNO DI FERIE SE NE FANNO QUATTRO - IL 2023 E' UN ANNO D’ORO PER I PONTI: CON QUATTRO GIORNI RIUSCIRETE A FARVENE TRENTADUE…