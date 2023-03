LA VITA VIOLENTA DELLE ESCORT - LA STORIA DI UNA 32ENNE DELL’EST CHE LAVORA A MILANO: “UN CLIENTE, 40ENNE E ITALIANO, DOPO ESSERE ENTRATO A CASA MIA MI HA PUNTATO LA PISTOLA ALLA TEMPIA, MI HA ORDINATO DI SDRAIARMI, HO REAGITO E MI HA COLPITO, TEMEVO DI MORIRE. MI HA DETTO DI TIRARE SUBITO FUORI TUTTI I SOLDI CHE AVEVO. MA IO NON NE AVEVO. MI SONO MESSA A URLARE PER ALLARMARE UNA MIA AMICA CHE VIVE NEL MIO STESSO APPARTAMENTO, LE DICEVO DI CHIAMARE I CARABINIERI…”

Estratto dell’articolo di Andrea Galli per www.corriere.it

[…] Voce […] a una prostituta, di 32 anni e dell’Est Europa, il cui profilo compare su due dei principali siti Internet di annunci. «Venerdì. Mezzogiorno. Ricevo una telefonata da questo numero: 34740... Dalla voce capisco che è un italiano. Gli stranieri non li faccio entrare: non per altro, ma ne fanno troppe, ti picchiano, ti derubano, ti distruggono la casa se non trovano i soldi... L’uomo sale le scale, entra nell’appartamento. Quarant’anni, capelli scuri, sul metro e ottanta. Ha modi gentili, non mi viene da preoccuparmi.

Chiede soltanto una cosa, ma lo chiedono in tanti: di cancellare dal mio cellulare il numero, hanno paura che se un giorno mi succede qualcosa e la polizia si mette a ispezionare il mio telefonino, ci trovano dentro i loro numeri, magari li convocano, le mogli lo vengono a sapere... Insomma, ’ste robe qui. Gli dico “Tranquillo, poi lo cancello”. Lo invito a spogliarsi e appoggiare i vestiti sulla poltrona. Io mi giro per abbassare le tapparelle. Stiamo sempre con le tapparelle abbassate, ci sono vicini che spiano». […]

[…] «Appena mi volto, lo vedo che impugna una pistola. La mano è ferma, la voce tranquilla. Ripete una domanda: “Perché fai queste cose?”. Intende il lavoro. “Oh, siamo a centinaia, siamo a migliaia, che cosa cavolo vuoi dalla mia vita?”. Scuote la testa. “Adesso per te finisce male”. […] l’ha avvicinata alla tempia sinistra fino ad appoggiarla. Con la mano libera, estrae da una tasca il distintivo di un poliziotto. […] falso. Ordina: “Sdraiati”. […] ho reagito: ho afferrato la parte finale della pistola e ho cercato di strappargliela di mano. Con la pistola mi ha colpita alla tempia, sono caduta. […]

Ha detto di tirare subito fuori tutti i soldi che avevo. Ma io non ne avevo […] Ha cominciato ad arrabbiarsi: “Tu adesso mi dai i soldi”». […] Mi sono messa a urlare. Non sono sola in casa. C’è una mia amica, dall’altra parte dell’appartamento […] Ho continuato a urlare, urlavo alla mia amica di chiamare i carabinieri». Nelle vite violente delle escort non mancano i balordi inviati da altre prostitute per invidia, per rivalità, per una sorta di dominio del territorio. […]

