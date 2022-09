LE VITTIME DELLA “MANTIDE DELLA BRIANZA” SPUNTANO COME FUNGHI – TRE UOMINI TRA I 27 E I 52 ANNI HANNO DENUNCIATO TIZIANA MORANDI, RACCONTANDO IL COPIONE ORMAI NOTO: LA CONOSCENZA TRAMITE I SOCIAL, L'INVITO A CASA PER UN MASSAGGIO, L’IMPROVVISA SONNOLENZA E POI IL RISVEGLIO, DOPO ORE, CON MENO SOLDI NEL PORTAFOGLI – LA DONNA, RIENTRATA NEL CARCERE DI SAN VITTORE DOPO IL RICOVERO, HA GIÀ CAMBIATO DUE AVVOCATI E ORA POTREBBE ESSERLE AFFIDATO UN LEGALE D’UFFICIO…

Federico Berni per www.corriere.it

tiziana morandi

Tre nuove denunce. E lo stesso copione che le è valso il soprannome di «mantide della Brianza». La conoscenza tramite i social network, l’appuntamento a casa per un massaggio, una bibita offerta dalla donna, l’improvvisa sonnolenza e poi il risveglio, dopo ore, con meno soldi nel portafogli. Altri uomini accusano Tiziana Morandi, la 47enne della provincia di Monza arrestata a fine luglio con l’accusa di aver narcotizzato e derubato sei vittime, prevalentemente anziane. Ora, le querele arrivano da altri uomini, residenti tra la Brianza e la Lombardia, di età compresa tra 27 e 52 anni.

tiziana morandi

Dopo l’esecuzione dell’ordinanza di custodia del gip Silvia Pansini, poco più di un mese fa, e la diffusione della notizia dell’arresto, le ulteriori possibili vittime si sono fatte avanti per raccontare la loro versione dei fatti ai carabinieri della compagnia di Vimercate, comandata dal maggiore Mario Amengoni. Si tratterebbe di uomini che avevano contattato l’indagata per farsi praticare un massaggio (gli investigatori escludono scenari legati alla prostituzione), attività con la quale la 47enne brianzola originaria di Como e trasferitasi nel Vimercatese, secondo quanto riferito, si manteneva.

materiale sequestrato a casa di tiziana morandi

All’appuntamento, però, sarebbero stati sedati con dei tranquillanti somministrati a tradimento, e derubati di piccole somme di denaro. Denunce poi finite sul tavolo del sostituto procuratore Carlo Cinque, che coordina l’inchiesta sulla donna che, da quanto appreso, è tornata da sabato scorso nel carcere di San Vittore, dopo settimane trascorse in una struttura ospedaliera (sempre in regime di detenzione) per un drastico calo di peso dovuto al rifiuto del cibo.

tiziana morandi

La sua posizione, alla luce delle nuove accuse formalizzate nei suoi confronti, si fa ora sempre più pesante. E non si hanno nemmeno notizie su una sua possibile strategia difensiva. Anzi, anche il suo ultimo difensore, proprio nella giornata di ieri, ha preferito rinunciare all’incarico: dal momento dell’arresto, Tiziana Morandi ha già cambiato due avvocati e ora probabilmente gliene sarà attribuito uno d’ufficio.

Gli inquirenti la considerano una «donna pericolosa». In base a quello che le viene contestato, drogava le sue vittime (anche persone ultraottantenni) con le benzodiazepine (che diceva di possedere in casa per suoi problemi di salute personali) provocando effetti che avrebbero potuto rivelarsi anche molto pericolosi.

tiziana morandi

Colpi di sonno improvvisi o malori come capitato a un giovane altoatesino che, di ritorno dalla Brianza, era stato costretto a fermarsi a Rovereto, in provincia di Trento, in preda a un forte attacco di nausea e mal di stomaco che lo aveva sorpreso mentre guidava in autostrada. Di solito i bottini erano piuttosto modesti, al massimo qualche centinaio di euro, oppure catenine o anelli d’oro che potevano avere più che altro valore affettivo.

In un caso, però, un 71enne campano ha denunciato la scomparsa di parte di una collezione di monete e oggetti d’oro: «L’avevo conosciuta via Facebook, niente sesso, solo amicizia — aveva raccontato l’anziano al Corriere —. Quando le avevo manifestato l’intenzione di vendere questi oggetti mi aveva detto di aver trovato un acquirente a Torino». Nel capoluogo piemontese, l’uomo era stato drogato e abbandonato nei pressi della stazione: «Pensavano fossi ubriaco, poi in ospedale è emersa la verità».

tiziana morandi tiziana morandi tiziana morandi