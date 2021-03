VIVA IL DIRITTO DI SCOPARE SENZA PROCREARE – ELENA STANCANELLI: “QUANTA LIBERTÀ IN CAMBIO DI UN PO' DI CELLULITE SULLE COSCE! LA CONTRACCEZIONE, PRIMA DELLA PILLOLA, ERA LABORIOSA, FALLACE, IMBARAZZANTE. PREVEDEVA ACCORDI TRA I PARTNER, INFINITE POSSIBILITÀ DI ERRORE, CONTEGGI DEI GIORNI CHE NON TORNAVANO MAI. LA PILLOLA LA BUTTAVI GIÙ LA SERA PRIMA DI DORMIRE ED ERA FATTA. CERTO, RISPETTO A QUELLE DI OGGI, NOI RAGAZZE DEGLI ANNI OTTANTA CI PIGLIAVAMO CERTE BOMBE ORMONALI CHE…”

Elena Stancanelli per "la Repubblica"

Cosa fare se si dimentica di prendere la pillola? Adesso sarebbe tra le frasi più cercate su google, allora erano telefonate frenetiche tra amiche, compulsare isterico di bugiardini lunghissimi e incomprensibili. Credo che nessuna di noi abbia mai davvero capito quale fosse la risposta giusta, se prenderne due insieme il giorno successivo o riservarsi uno speciale ventiduesimo giorno in fondo al blister o se ancora ignorare l' errore e buttare la pillola dimenticata nel lavandino. La pillola aveva in sé qualcosa di misterioso: così piccola e così efficace, minimo sforzo massimo risultato.

Quanta libertà in cambio di un po' di cellulite sulle cosce!

La contraccezione, prima della pillola, era laboriosa, fallace, imbarazzante. Prevedeva accordi tra i partner, infinite possibilità di errore, conteggi dei giorni che non tornavano mai. La pillola la buttavi giù la sera prima di dormire ed era fatta. Certo, rispetto a quelle di oggi, noi ragazze degli anni ottanta ci pigliavamo certe bombe ormonali che davano mal di testa psichedelici. Ma l' avanguardia comporta un po' di sacrificio e noi, pur barcollando per il dolore, sapevamo comunque quanto fortunate eravamo rispetto alle nostri madri.

Cinquanta anni fa, nel 1971, in Italia viene abrogato l' articolo 553 del codice penale che vietava ufficialmente la contraccezione orale (la notizia è che esistesse un articolo del genere, sorprende sempre scoprire quanta cura si sono dati e quanto sforzo hanno fatto i nostri legislatori per limitare il diritto allo spasso delle donne) e la pillola diventa legale. Era stata inventata una ventina d' anni prima in America e intorno al 1960 diventa disponibile in Europa, ma all' inizio il suo uso era consentito solo per curare alcuni disturbi, dolori mestruali, piccole patologie dell' utero, l' endometriosi.

Insieme alla pillola arrivano in Italia, intorno alla metà degli anni settanta, i consultori, mai abbastanza lodati. Per la prima volta le ragazze hanno un posto dove farsi visitare senza sentirsi giudicate, ginecologhe con cui parlare e la possibilità di avere la ricetta per la pillola senza doversi umiliare. Senza dover subire lo sguardo giudicante di anziani medici che, chissà perché, pensavano facesse parte della loro professione scoraggiare le giovani donne a fare sesso. Sono passati cinquant' anni e raramente qualcuno della nutritissima schiera dei moralizzatori, uomini e donne, si azzarda a discutere la pillola. E' andata abbastanza liscia, considerato quanto facilmente divampino le polemiche quando si parla del corpo delle donne.

Eppure la pillola è stata una vera rivoluzione, ha diviso per sempre il sesso dalla procreazione, e ha consegnato tutte le decisioni nelle mani delle donne. Prendo la pillola, tranquillo. Avrebbe potuto essere la trappola perfetta, invece è diventato il modo in cui da generazioni evitiamo gravidanze indesiderate. A dimostrazione del fatto che in politica, di qualunque politica si parli, delegare le decisioni alle donne è il modo migliore per evitare guai.

Dio benedica solo noi esseri umani e in particolare chi ha inventato la pillola (semicit. Achille Lauro).

