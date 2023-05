VIVA LA GIUSTIZIA FAI DA TE: SE MI RUBI LA MACCHINA, TI FACCIO A FETTE! – A TIVOLI UN 61ENNE A CUI ERA STATA RUBATA L'AUTO HA RINTRACCIATO IL LADRO GRAZIE A UNA MISTERIOSA IMBECCATA E HA ORGANIZZATO UNA SPEDIZIONE PUNITIVA CON UN SUO AMICO – I DUE SI SONO PRESENTATI SOTTO CASA DELL’UOMO E HANNO ACCOLTELLATO SIA LUI CHE LA DONNA CON CUI ERA INSIEME - QUANDO I CARABINIERI SONO ARRIVATI LA MACCHINA RUBATA EFFETTIVAMENTE ERA LÌ..

Estratto dell’articolo di Massimo Sbardella per “il Messaggero”

Alcuni colpi di coltello, sferrati alle gambe di due persone, sono costati l'arresto per tentato omicidio per un 61enne di Colonna. Quando sono arrivati i carabinieri della stazione di Poli, però, la denuncia a piede libero è scattata anche per una delle due vittime, ritenuto il presunto autore del furto dell'auto dell'aggressore.

Una storia a tinte grigie, quella accaduta nell'abitato del piccolo paesino tra Tivoli e Palestrina, con protagoniste tre persone che a Poli nessuno avrebbe mai visto. Tre individui, l'aggressore e i due feriti, che hanno sconvolto la tradizionale tranquillità che storicamente caratterizza il piccolo borgo.

Tutto ha inizio qualche giorno fa con il furto di un'auto a Frascati. Il proprietario, un 61enne di Colonna, viene messo sulle tracce di un 31enne dei Castelli che, per qualche ignoto motivo (su cui indagano gli inquirenti), avrebbe potuto scovare a Poli. Per cercare la propria vettura, quindi, l'uomo si fa accompagnare da un amico nel centro prenestino. Seguendo le indicazioni ricevute, ben presto individua il presunto ladro di auto, che è in compagnia di una donna.

Quando i quattro si incrociano ne nasce un'accesa discussione che, ben presto, degenera. Il 61enne, visibilmente adirato, estrae dalla tasca un coltello a serramanico e lo brandisce verso la coppia. Per non farli avvicinare sferra alcuni fendenti sulle gambe dei due. La scena allarma i residenti che, vista la gravità della situazione, chiamano i carabinieri della locale stazione che, in pochissimo tempo, sono sul posto.

I militari riescono subito a fermare l'aggressore, sequestrando l'arma, e cercano di ricostruire la vicenda. […]