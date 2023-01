VIVERE DA POVERA, MORIRE DA MILIONARIA E LASCIARE TUTTO ALLA COMUNITA' - LA STORIA DI VITA CARRAPA, L'ANZIANA DI MAGLIE, IN PROVINCIA DI LECCE, DECEDUTA A 95 ANNI CHE HA VISSUTO SOLO CON LA PENSIONE SOCIALE ACCUMULANDO UN INGENTE PATRIMONIO, GRAZIE AGLI INVESTIMENTI DEL FRATELLO - NEL TESTAMENTO HA LASCIATO TRE MILIONI DI EURO PER COSTRUIRE UN OSPEDALE...

Estratto dell’articolo di Maurizio Tarantino per “il Messaggero”

Vita Carrapa

Lascia un'eredità da tre milioni di euro per creare un nuovo ospedale e ricordare i suoi fratelli. La storia di Vita Carrapa sembra quella di un romanzo, in cui il lieto fine è vicino a compiersi. La pensionata, nata e vissuta a Maglie (Lecce) […] aveva programmato […] che i beni di famiglia, accumulati in 95 anni di vita, avrebbero dovuto essere impiegati «per aiutare chi aveva più bisogno[…]».

Così Vita aveva scelto di destinare il cospicuo patrimonio alla realizzazione di una struttura d'eccellenza nel Salento […] Ultima di una famiglia modesta di Maglie, aveva due sorelle, Maria Antonietta e Maria Nicolina e un fratello, Paolo […] che […] si era dedicato ad investire il patrimonio familiare entrando in società impegnate nell'estrazione del marmo dalle cave di Carrara. Scelta oculata e molto redditizia […] A contribuire all'incremento delle ricchezze, anche lo stile di vita molto parco dei quattro. Nel corso della loro esistenza […] utilizzavano solo la pensione sociale per i loro bisogni […] la Asl ha intenzione di […] portare a termine entro cinque anni la costruzione dell'ospedale tra Maglie e Melpignano […]