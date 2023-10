VIVERE A ROMA E’ UN LAVORO USURANTE - IERI LA CITTA’ ERA IN TILT, CON TRAFFICO PARALIZZATO OVUNQUE, DA PONTE MILVIO AL TUSCOLANO - MOTIVO? UN’INFINITA’ DI CANTIERI, INCIDENTI, RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA, LAVORI DI POTATURA DEGLI ALBERI - LA CILIEGINA SULLA CACCA E’ STATA L’ENNESIMA, INUTILE, MANIFESTAZIONE DEGLI STUDENTI CHE HANNO SFILATO NEL POMERIGGIO, DA PIAZZALE ALDO MORO A CORSO ITALIA, OBBLIGANDO ALLA CHIUSURA DI STRADE E ALLA DEVIAZIONE DEI PERCORSI PER AUTO E BUS - E GUALTIERI? RONFA, SONNECCHIA E SUONA LA CHITARRA...

Un corteo di studenti - programmato sì, ma non per questo meno problematico - che ha sfilato ieri pomeriggio da piazzale Aldo Moro a Corso Italia, poi una serie di incidenti da un capo all'altro della città, l'annosa questione del caos taxi, i cantieri al lavoro in vista del prossimo Giubileo e il «solito» traffico della Capitale. Un mix da perfetto incubo metropolitano, che ha bloccato gran parte della città e tenuto sequestrati per ore nel traffico gli automobilisti romani (e non).

Strade paralizzate

Ingorghi da Ponte Milvio al Tuscolano, letteralmente, senza soluzione di causa. Ossia nella mezzaluna urbana che va da nord a est, con punte di criticità registrate anche più a sud: andamento a passo d'uomo dall'Eur verso la via del Mare. Per avere un'idea della situazione strade alle ore 20 bastava digitare «Roma» su Google Maps per ritrovarsi davanti agli occhi una ragnatela color rosso rubino - provare per credere - mentre i servizi di informazione ai viaggiatori rilasciavano i bollettini degli incidenti: a Corso Italia; nel tratto urbano della A24 tra via Fiorentini e via Togliatti; su viale Aventino; in via Ugo Ojetti; sulla Tangenziale tra via Tiburtina e via Nomentana in direzione via Salaria.

Taxi introvabili

E l'elenco dei lavori in corso, per il Giubileo ma anche per interventi di rifacimento e manutenzione stradale, con le relative riduzioni di carreggiate, vie interrotte e sensi di marcia modificati […] Fermi nel traffico anche gli autobus del servizio pubblico e i taxi, […] introvabili: centralini intasati, prenotazioni cancellate, le app per il servizio di chiamata fuori uso e lunghe file agli stalli.

Il corteo, universitari contro Salvini

A tutto questo si è aggiunta la manifestazione organizzata dal collettivo della Sapienza «Cambiare Rotta» insieme ai movimenti studenteschi di lotta per la casa, Asia Usb e Osa. […] i ragazzi sono partiti dalla Città Universitaria e hanno marciato (compromettendo la viabilità) fino a via Nomentana al grido di «Salvini stiamo arrivando».

[…] le loro rivendicazioni: «regolamentazioni affitti brevi, studentati pubblici, case popolari per tutti, stop sfratti, sgomberi e pignoramenti, una nuova legge per regolamentare gli affitti per un canone sostenibile». […] La tensione è salita quando hanno dato fuoco a un modellino di carta del Ponte sullo Stretto «[…] in tanti urlavano: Palestina libera!».

