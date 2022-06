LA RESA DEI CONTI NEI 5STELLE TRA CONTE E DI MAIO FA INCAZZARE GRILLO: “COSÌ CI BIODEGRADIAMO IN TEMPI RECORD” – "L’ELEVATO DI TORNO" FURIOSO DOPO AVER SENTITO DI UNA POSSIBILE ESPULSIONE DI DI MAIO - "BEPPE MAO", ATTESO GIOVEDÌ A ROMA, GIÀ NEI GIORNI SCORSI AVEVA FATTO TRAPELARE NERVOSISMO PER LA QUESTIONE DEI 'MOROSI', OVVERO PER LA MANCATA RESTITUZIONE DI PARTE DELLE ENTRATE DEI PARLAMENTARI, ALTRA REGOLA AUREA (ASSIEME A QUELLA DEL LIMITE DEL DUE MANDATI) CHE PER IL GARANTE DEL M5S NON SI PUÒ IGNORARE…