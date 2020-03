IL VIZIO DI SPARARE CAZZATE – A CHI NON È CAPITATO DI DIRE QUALCHE STRONZATA? A TUTTI, MA QUANDO LA SPARANO I FAMOSI VENGONO PERCULATI A VITA – QUI LE 15 FRASI PIÙ STUPIDE MAI PRONUNCIATE DALLE STAR - SCHWARZENEGGER: “IL MATRIMONIO GAY? E’ QUALCOSA CHE DOVREBBE ESSERCI SOLO TRA UN UOMO E UNA DONNA" - E SE C’È PERSINO IL DALAI LAMA…

dalai lama

A chi non capita, di tanto in tanto, di dire qualcosa di stupido? Succede anche ai più intelligenti, ma finché ad ascoltare ci sono solo un paio di amici, non accade niente di grave. Ben diverso è per i personaggi famosi, ai quali nulla può scappare senza che diventi di dominio pubblico.

Ecco le 15 frasi più stupide mai pronunciate dai Vip

Il Dalai Lama in un’intervista alla BBC: «Voglio dire, se viene una Dalai Lama femmina, allora deve essere molto attraente. Altrimenti non serve molto».

Kanye West in un’intervista al giornale di moda Harper’s Bazar: «In realtà non mi piace pensare. Penso che la gente pensi che mi piace pensare molto. E non mi piace. Non mi piace pensare affatto».

kim kardashian

Kim Kardashian parlando del suo matrimonio di 72 giorni con Kris Humphries: «Oggi ho parlato con una ragazza che aveva il cancro e mi ha raccontato di come sia stata una cosa molto difficile, ma che le ha anche insegnato una grande lezione su chi sono i suoi amici e sulla vita in generale. Ha 18 anni. Ed ero tipo, è così che mi sento». (riferendosi al suo matrimonio)

Justin Bieber, quando gli è stato chiesto quale partito avrebbe sostenuto se fosse stato abbastanza grande per votare: «Non sono sicuro dei partiti. Ma qualunque cosa abbiano in Corea non va bene».

David Beckham a proposito di suo figlio Brooklyn: «Faremo sicuramente battezzare Brooklyn, ma non sappiamo in quale religione».

justin bieber

Sylvester Stallone: «L’unico artista felice è un artista morto, perché solo allora non puoi cambiare. Dopo la mia morte, probabilmente tornerò come un pennello».

Arnold Schwarzenegger, rispondendo alla domanda se sostenesse o meno il matrimonio gay: «No, penso che il matrimonio gay sia qualcosa che dovrebbe esserci solo tra un uomo e una donna».

Paris Hilton: «No, no, non sono andata in Inghilterra, sono andata a Londra».

Shaquille O’Neal, rispondendo a un giornalista che gli chiedeva se durante il suo viaggio in Grecia avesse visitato il Partenone: «Non riesco davvero a ricordare i nomi dei club in cui siamo andati».

kanye west

Cameron Diaz: «Ho notato la gravità sin da quando ero molto giovane».

Madonna: «Ascolta, tutti hanno diritto alla mia opinione».

