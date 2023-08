VLAD, STATT' ALLA CASA – PUTIN STAREBBE VALUTANDO DI PARTECIPARE IN PRESENZA AL G20 IN INDIA, A SETTEMBRE: SAREBBE IL SUO PRIMO INCONTRO DI PERSONA CON I LEADER OCCIDENTALI DALL’INVASIONE DELL’UCRAINA – NON RISCHIEREBBE DI ESSERE ARRESTATO, NONOSTANTE IL MANDATO DI CATTURA INTERNAZIONALE, PERCHÉ NUOVA DELHI (COME USA, RUSSIA, CINA E ALTRI) NON HA MAI FIRMATO LO STATUTO DI ROMA. MA IL VIAGGIO SAREBBE COMUNQUE UN RISCHIO PER LO ZAR, PERCHÉ…

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin sta valutando se partecipare in presenza al G20 in programma a settembre in India, in quello che sarebbe il suo primo incontro di persona con i leader occidentali da quando le sue forze hanno invaso l'Ucraina nel 2022. A riportarlo è Nbc News citando una fonte del Cremlino.

Putin - scrive l'emittente Usa - non ha ancora escluso la possibilità di presentarsi di persona alla riunione delle maggiori economie il 9-10 settembre a New Delhi, secondo il funzionario russo. Partecipare comporterebbe grossi rischi per il leader, abituato a gestire apparizioni sui media in patria e vertici all'estero con Paesi amici come la Bielorussia, la Cina e gli stati dell'Asia centrale, dove raramente affronta questioni difficili in pubblico. Quella di viaggiare in India è una decisione ad alto rischio per il leader russo in guerra.

