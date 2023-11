6 nov 2023 16:06

PER VLADI È TEMPO DI LUXURIA – “NOVELLA 2000” HA PAPARAZZATO L’EX PARLAMENTARE A BOLZANO IN COMPAGNIA DEL SUO NUOVO “AMICO SPECIALE”: LUI È DANILO ZANVIT STECHER, HA 37 ANNI, 21 DI MENO DI VLADI, E LAVORA NEL SOCIALE – POCO TEMPO FA LUXURIA AVEVA RIVELATO A “VERISSIMO” DI NON ESSERE PIÙ SOLA, MA AVEVA TENUTA NASCOSTA L’IDENTITÀ DELLA NUOVA FIAMMA...