VLADIMIR PUTIN HA RESO OMAGGIO ALLA SALMA DI MIKHAIL GORBACIOV MA NON PARTECIPERÀ AI FUNERALI DI STATO – “MAD VLAD” AVEVA DEFINITO IL CROLLO DELL'UNIONE SOVIETICA “LA PEGGIOR CATASTROFE GEOPOLITICA DEL SECOLO” E PER QUESTO AVEVA UN'OPINIONE TUTT'ALTRO CHE POSITIVA DELL'EX PRESIDENTE MORTO A 91 ANNI – E IN RUSSIA IL RICORDO PREVALENTE DI GORBACIOV È, NELLA MIGLIORE DELLE IPOTESI, QUELLO DELL'INGENUO CHE S' È FATTO FREGARE DALL'OCCIDENTE. NEL CASO PEGGIORE, QUELLO DI UN TRADITORE… – VIDEO

1 – CREMLINO, PUTIN NON PARTECIPERÀ AI FUNERALI DI GORBACIOV

(ANSA-AFP) - Il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà ai funerali di Mikhail Gorbaciov. Lo fa sapere il Cremlino.

2 – «TRADITORE», «PEGGIO DI HITLER», «BECCHINO»

Estratto dell'articolo di Mirko Molteni per “Libero quotidiano”

Il detto "nemo propheta in patria sua" è perfetto per Mikhail Gorbaciov, la cui morte a 91 anni è stata accolta freddamente, quasi con imbarazzo, in Russia, dove gran parte della popolazione è nostalgica dell'Unione Sovietica. Anche l'ultimo leader sovietico, in carica dal 1985 al 1991, voleva che l'Urss sopravvivesse, ma le aperture da lui promosse, di fatto, ne accelerarono la crisi.

Il ricordo prevalente di Gorbaciov nel suo Paese è, nella migliore delle ipotesi, quello dell'ingenuo che s' è fatto "fregare" dall'Occidente e s' è illuso di poter ristrutturare un sistema farraginoso, scoperchiando un vaso di Pandora. Nel caso peggiore, un demolitore, perfino un traditore, quantomeno inconscio.

Per il deputato Vitaly Milonov, il presidente sovietico ha lasciato un'eredità «peggiore di Hitler per il nostro Paese» mentre Vladimir Rogov, filoputiniano dell'oblast di Zaporizhia nella parte occupata dell'Ucraina, ha definito Gorbaciov un traditore che ha deliberatamente portato al collasso l'Urss. Infine, la Komsomolskaya Pravda lo ha definito «becchino della stessa Urss».

Il presidente Vladimir Putin ha invece espresso un cordoglio distaccato, con sottintese critiche: «Ha dovuto affrontare grandi sfide. Capiva che le riforme erano necessarie e cercava di proporre sue soluzioni a problemi scottanti. Ha avuto un impatto enorme sulla storia mondiale». Se lo "zar" parla di «sue soluzioni», ne prende le distanze, e se parla di «impatto enorme», intende una valanga. Putin già aveva definito il crollo dell'Unione Sovietica «la peggior catastrofe geopolitica del secolo».

I due si rendevano pan per focaccia. L'anziano Gorbaciov diceva: «Putin? Ha salvato la Russia, ma ora mi sembra malato di presunzione». E poi: «Putin governa con la paura». Ma approvò nel 2014 l'annessione della Crimea, lui che era di madre ucraina e aveva sposato l'ucraina Raissa. Gorby era però critico sull'attuale offensiva contro Kiev. […]

3 – GORBACIOV DIVIDE ANCORA LA RUSSIA

Estratto dell'articolo di Giovanni Pigni per “La Stampa”

I funerali dell'ultimo leader dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbaciov, si terranno sabato nella Casa dei sindacati nel centro di Mosca. I resti del leader, spentosi nella sera di martedì all'età di 91 anni dopo una «pesante e lunga malattia», verranno sepolti accanto alla moglie Raissa nel cimitero di Novodevichy. […]

Anche in termini di lascito storico, Putin e Gorbaciov non potrebbero essere più diversi: mentre il primo ha portato alla fine della Guerra Fredda, il secondo ha condotto la Russia verso un nuovo conflitto aperto con l'Occidente. Secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, Gorbaciov era un romantico che aveva creduto in una «pace eterna» tra la Russia e l'Occidente, ben presto rivelatasi un'illusione. «La sete di sangue dei nostri avversari si è manifestata. È positivo che ce ne siamo resi conto e l'abbiamo capito in tempo», ha detto Peskov.

In fin dei conti, per i falchi del Cremlino, la sfida lanciata all'Occidente con l'invasione dell'Ucraina sarebbe un tentativo di rimediare agli "errori" commessi da Gorbaciov. «Gorbaciov è morto. È ora di recuperare quello che è stato sparso in giro», ha scritto la propagandista Margarita Simonyan su Twitter, alludendo ai territori dell'ex-Unione Sovietica.

Unanime invece nell'elogiare il defunto leader è ciò che resta dell'opposizione liberale russa. «Sono sicuro che la sua vita e la sua storia, che sono state fondamentali per gli eventi della fine del XX secolo, saranno valutate molto più favorevolmente dai posteri che dai contemporanei», ha detto l'oppositore Aleksey Navalny, in un messaggio di condoglianze sul suo canale Telegram.

«Ci ha regalato trent' anni di pace. Senza la minaccia della guerra globale e nucleare», si è unito agli elogi Dmitry Muratov, direttore di Novaya Gazeta e, come Gorbaciov, Premio Nobel per la Pace. «Non c'è più un uomo di nome Gorbi che si frappone tra il mondo e un'esplosione nucleare», ha scritto Muratov in un editoriale. «Chi lo sostituirà? Chi?».

