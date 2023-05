29 mag 2023 12:32

VOGLIAMO I MILIARDI DEL PNRR MA NON CACCIAMO I SOLDI PER GLI ESPERTI CHE LO DEVONO REALIZZARE – UN CENTINAIO DEI 500 TECNICI, VOLUTI DA DRAGHI PER FAR AVANZARE I PROGETTI DEL RECOVERY, HA LASCIATO L'INCARICO. SE NE VANNO AL RITMO DI DUE A SETTIMANA – ASSUNTI PER CONCORSO NEL GENNAIO 2022, SI DIMETTONO PERCHÉ SONO RIMASTI PRECARI (CON UNO STIPENDIO DI 50 MILA EURO LORDI L'ANNO). FITTO HA DETTO CHE UN DECRETO LI HA STABILIZZATI, MA IN REALTA’ I MINISTERI NON HANNO I FONDI PER I CONTRATTI…