(ANSA) - WASHINGTON, 04 APR - La procuratrice generale di Ny Letitia James ha messo in discussione l'idoneita' della Knight Specialty Insurance Company di garantire la cauzione di 175 milioni per Donald Trump nel processo civile a Ny per gli asset gonfiati. Secondo l'accusa, la societa' californiana, posseduta da Don Hankey, un miliardario sostenitore del tycoon, non e' registrata per offrire un 'bond' a New York.

Per questo ha chiesto che la compagnia o la difesa di Trump forniscano chiarimenti entro 10 giorni. James intende accertare inoltre se la societa', che non ha mai depositato prima una garanzia giudiziaria, e' finanziariamente in grado di pagare la somma in caso di necessita'. Amit Shah, chief executive del gruppo che controlla Knight Specialty Insurance Company, ha detto alla Cbs di aver emesso l'obbligazione tramite la Excess Line Association di New York, un'organizzazione no-profit creata dallo Stato di New York che funge da facilitatore tra broker e autorita' regolatorie.