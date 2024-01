11 gen 2024 13:52

VOI FINITE SUL LASTRICO E LEI S'ARRICCHISCE – IL REGNO UNITO SI INDIGNA PER IL SALARIO DI DENISE COATES, LA REGINA BRITANNICA DELLE SCOMMESSE ONLINE E FONDATRICE DI "BET365": NONOSTANTE LA SUA AZIENDA SIA IN PERDITA, SI È ATTRIBUITA PER L’ULTIMO ANNO UN SALARIO DI CIRCA 250 MILIONI DI EURO, CUI VANNO AGGIUNTI OLTRE 50 MILIONI DI DIVIDENDI – UNA CIFRA CHE FA IMPALLIDIRE I TOP MANAGER DELLE AZIENDE QUOTATE IN BORSA, RENDENDOLA LA DONNA PIÙ PAGATA DELLA GRAN BRETAGNA...